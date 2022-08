Ân nhân cứu người tháo chạy khỏi casino: ‘Lúc đó tôi chẳng màng nguy hiểm'

(VTC News) -

Nhóm người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campchia bơi qua sông Bình Di về Việt Nam cho hay, trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, họ còn giữ được mạng sống chính là nhờ một số người dân sống bên phía bờ Việt Nam lái vỏ lãi ra ứng cứu.

Ông Tống Văn Cao (60 tuổi, ngụ khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) còn nhớ như in thời điểm xảy ra vụ việc. Lúc đó ông cứ ngỡ các nhân viên bên casino đang lao xuống tắm sông, nhưng khi nghe tiếng kiêu cứu, ông biết có sự việc bất thường nên kêu em rể cùng ông chạy vỏ lãi ra phía giữa sông để cứu người.

Ông Tống Văn Cao - một trong những ân nhân của những người tháo chạy khỏi casino.

“Nước chảy xiết, khi tôi ra tới giữa sông có nhiều người đang bắt đầu hụt hơi giữa dòng. Chúng tôi ra sức cứu người. Khi đưa họ vào bờ, dù còn rất mệt nhưng họ ôm chúng tôi khóc, cảm ơn rối rít. Họ nói khi ở bên đó bị đánh, bị bỏ đói nên liều mạng nhảy xuống sông, bơi về Việt Nam”, ông Cao nói với PV VTC News.

Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Đa Phước - nơi những người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia được tập trung chăm sóc khi trở về.

Ông Lê Bình Hổ (nhà sát bờ sông Bình Di, đối diện casino) kể lại, ông nghe có tiếng động lớn và tiếng la hét ở casino đối diện bên kia sông. Ông Hổ ra xem thì thấy nhiều người từ trên bờ nhảy xuống sông rồi ra sức bơi về phía bờ Việt Nam.

“Thấy vậy tôi nên liền chạy vỏ lãi ra để vớt họ. Nói thật, lúc đó tôi chẳng màng chuyện nguy hiểm hay vi phạm pháp luật gì, tôi lao vỏ lãi ra vớt 2 đợt được hơn 30 người. Ngoài tôi, lúc đó còn một số người dân gần đây cũng chạy vỏ lãi ra cứu người như anh Cao, anh Hùng”, ông Hổ kể.

Ông Lê Bình Hổ chạy vỏ lãi ra cứu được nhiều người trong vụ hơn 40 người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia.

Cũng theo ông Hổ, lúc đó phía bờ Campuchia, nhiều bảo vệ cao to xuất hiện, tay cầm gậy, thanh sắt… lăm le chỉ và nói gì đó rất lớn về phía bờ sông Việt Nam, nhưng vì cứu người nên ông "mặc kệ".

“Có cặp vợ chồng hình như không biết bơi. Họ bám nhau sát bờ Campuchia. Khi thấy bảo vệ casino chạy gần tới họ, tôi hô hoán lên, 2 vợ chồng mới lao ra vỏ lãi. Tôi kéo vợ chồng lên, nổ máy chạy khỏi bờ sông nước bạn khi nhóm bảo vệ hùng hổ lao tới”, ông Hổ nhớ lại.

Đoạn sông Bình Di phía bờ Việt Nam nơi xảy ra vụ việc, phía đối diện là Casino Rich World ở Campuchia.

Như VTC News đưa tin, vì bị bắt làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 9h ngày 18/8, hơn 40 người Việt Nam đã tấn công bảo vệ tại casino ở Campuchia, chạy ra cổng và bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh vào Việt Nam.

Hơn 40 người đã được nhiều người dân phía bờ Việt Nam dùng vỏ lãi chạy ra sông cứu vớt. Trong quá trình vượt sông, một người không may mất tích. Thi thể người này được tìm thấy sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân chết do ngạt nước.