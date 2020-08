An Nguyệt: Giải pháp cải thiện tình trạng rối loạn kinh nguyệt cho phái đẹp

Rối loạn kinh nguyệt là những thay đổi bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt. Nó có thể có thể làm thay đổi lượng nhiều, ít trong thời gian “đèn đỏ” hoặc những thay đổi về thời gian trong chu kỳ kinh nguyệt.

Chúng ta có thể nhận biết được những dấu hiệu bất thường của kinh nguyệt như: Đau bụng kinh dữ dội, kinh đến sớm hoặc muộn, rong kinh, vô kinh... Đó là những dấu hiệu, triệu chứng cảnh báo bạn đang bị rối loạn kinh nguyệt.

Rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ xảy ra ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng độ tuổi dậy thì và tiền mãn kinh là độ tuổi hay gặp vấn đề này nhất. Rối loạn kinh nguyệt nếu không được điều chỉnh sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm sinh lý nói chung của người phụ nữ. Chẩn đoán sớm và điều trị rối loạn kinh nguyệt là điều cần thiết để đem lại cuộc sống tự tin, hạnh phúc cho phái nữ.

Hình ảnh TPBVSK An Nguyệt

Rất nhiều chị em có thắc mắc rằng rối loạn kinh nguyệt có sao không? Chắc chắn là có, ngoài việc ảnh hưởng tới tâm lý, nó còn gây phiền toái trong sinh hoạt và lâu dài thể ảnh hưởng tới khả năng thụ thai và sức khoẻ sinh sản.

Thiếu máu

Rối loạn kinh nguyệt có thể có triệu chứng ra máu nhiều một thời gian dài hoặc ra máu không theo một quy tắc nào, dẫn đến thiếu máu. Bạn có thể sẽ cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, tim loạn nhịp, thở gấp…

Nguy cơ vô sinh

Rối loạn kinh nguyệt về bản chất là sự thay đổi bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Hơn nữa, bạn rất khó xác định được ngày rụng trứng để tiến hành thụ thai. Nếu không được chữa trị sớm để điều hòa kinh nguyệt trở lại và kiểm soát các bệnh lý phụ khoa khác. Nguy cơ khó thụ thai sẽ càng tăng cao. Trường hợp xấu nhất của có thể dẫn tới vô sinh.

Ảnh hưởng đến “chuyện ấy”

Rối loạn kinh nguyệt gây khó chịu, mệt mỏi, đau bụng dữ dội. Nếu rối loạn kinh nguyệt ở độ tuổi tiền mãn kinh sẽ khiến đời sống chăn gối của vợ chồng trục trặc, không hòa hợp.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ cải thiện tình trạng rối loạn kinh nguyệt cho chị em phụ nữ. Hầu hết các chị em đều chủ quan, không quan tâm nhiều, đến khi bị nặng mới tìm cách chữa trị.

TPBVSK An Nguyệt xua tan nỗi lo rối loạn kinh nguyệt cho phái nữ

TPBVSK An Nguyệt sản xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên như: cao ngưu tất, cao ích mẫu, cao tam thất nam, cao bạch đồng nữ, cao ngưu truật,... được bào chế dựa trên bài thuốc quý gia truyền. Rất lành tính, không tác dụng phụ, an toàn để các chị em yên tâm sử dụng.

An Nguyệt là một sản phẩm bảo vệ và tăng cường nội tiết ở nữ giới. An Nguyệt có tác dụng hỗ trợ bổ máu, lưu thông khí huyết, điều hòa kinh nguyệt, giúp giảm đau bụng kinh trong thời kỳ kinh nguyệt, khí hư bạch đới do viêm phụ khoa. Bài thuốc bổ khí huyết là một bài thuốc quen thuộc của đông y trong việc hỗ trợ cải thiện vô sinh hiếm muộn.