An Mộc Vương Alpha - Bí quyết hãm u xơ tử cung, u tuyến vú lành tính tiến triển

Thực hiện chế độ ăn uống hợp lý

U xơ tử cung, u tuyến vú phổ biến nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 30 đến 50, một số ít ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Nguyên nhân mắc bệnh ngoài di truyền còn do sự thay đổi hormone nội tiết Estrogen và Testosterone tăng cao.

Đối với chị em có sức khỏe bình thường, chế độ dinh dưỡng hợp lý luôn thật cần thiết, giúp giảm 10% nguy cơ mắc bệnh. Đây là kết quả đã được chứng minh bởi các nhà nghiên cứu ở Mỹ khi tiến hành thực nghiệm trên 20.000 phụ nữ vào năm 2011.

Cụ thể, những người tiêu thụ nhiều trái cây, rau xanh bao gồm các loại thuộc họ cam, quýt; rau củ có sắc đỏ, vàng như ớt chuông, bí ngô, cà rốt, củ dền; bông cải xanh, rau bồ ngót… dồi dào Vitamin C, A, E, B9 và chất chống oxy hóa tự nhiên hạn chế sự xuất hiện khối u xơ. Những chất trên khi tương tác với hormone steroid như estrogen trong cơ thể sẽ cân bằng nội tiết tố, thúc đẩy mô lành phát triển.

Bên cạnh đó, sữa và các chế phẩm từ sữa rất giàu canxi, magie, phốt pho… Hay trà xanh một loại nguyên liệu phổ biến tại Việt Nam chứa epigallocatechin gallate - chất chống oxy hóa rất cao. Nhờ lượng chất trên, các khối u xơ hãm sự phát triển, giảm viêm và nồng độ estrogen.

Chị em cũng cần hạn chế thực phẩm làm tăng mức estrogen như thịt đỏ, thức uống chứa caffein, thuốc lá, đồ ăn đóng gói chế biến sẵn có hàm lượng natri cao.

Tiếp nạp thảo dược quý vào cơ thể

Riêng đối với chị em mắc bệnh u xơ tử cung, u tuyến vú lành tính, việc điều trị và tìm cách kìm hãm sự tiến triển khối u luôn được quan tâm hàng đầu. Bởi nếu không chữa trị sớm, biến chứng u xơ có thể xảy ra gây ảnh hưởng trầm trọng. Cụ thể bệnh nhân mắc u xơ tử cung sẽ gặp tình trạng như:

Thiếu máu gây mệt mỏi, trầm trọng hơn máu lưu thông lên não không đủ có thể gây tử vong.

Khối u to gây chèn ép các cơ quan lân cận như bàng quang, niệu quản,... gây tình trạng tiểu khó, tiểu rắt, sỏi thận, táo bón, phù chi dưới.

Viêm phúc mạc, đau hố chậu dữ dội, nôn mửa, bí trung đại tiện.

Hiếm muộn, vô sinh.

Sảy thai, sinh non, chết lưu.

Đối với người bị u tuyến vú lành tính, biến chứng diễn ra gây ảnh hưởng chất lượng cuộc sống như:

Đau nhức khó chịu trong kỳ kinh nguyệt, chảy dịch vùng vú.

Tắt đường sữa mẹ.

Quan hệ tình dục do bị đau khi chạm vào vùng đang sưng.

Thấu hiểu được vấn đề đó, Công ty dược phẩm Bảo Nguyên đã nghiên cứu, bào chế ra An Mộc Vương Alpha mang lại giải pháp tuyệt vời giúp hạn chế tối đa sự tiến triển của các khối u xơ.

Sản phẩm có bảng thành phần hoàn toàn từ những cây thuốc quý, đặc trị u xơ tử cung, u tuyến vú lành tính, bao gồm:

Cao trinh nữ hoàng cung từ lâu là loại thuốc quý trong dân gian có đến 32 Alkaloid, trong đó nhiều chất có tác dụng hoạt hóa tế bào Lympho T, làm chậm quá trình phát triển, giảm kích thước của khối u, teo các mô xơ một cách hiệu quả.

Cao náng hoa trắng chứa nhiều hoạt chất lycorine có khả năng ức chế, kháng khối u cực nhạy. Một nghiên cứu được công bố của Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 2013 cho thấy, tế bào khối u xơ tử cung, u tuyến vú là một trong những tế bào có độ nhạy cao nhất với Lycorine. Lycorine khiến tế bào khối u tự chết đi cao gấp 6 lần trong cùng khoảng thời gian so với các loại tế bào u khác.

Cao xạ đen là thảo dược có tiếng, đa công dụng trong việc khống chế các tế bào ung thư, bởi chúng chứa bộ tứ hợp chất quý flavonoid, quinon, saponin, triterpenoid, maytenfolone A. Trong đó, flavonoid có tác dụng làm chậm quá trình oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân ung thư. Quinon kết hợp Flavonoid làm hóa lỏng tế bào ung thư, đào thải chúng ra ngoài. Dược chất Saponin Triterpenoid và Maytenfolone A ức chế, ngăn ngừa quá trình phát triển, di căn của các khối u ở buồng trứng, tuyến vú hiệu quả.

Ngoài ra, trong An Mộc Vương Alpha còn được tổng hợp thêm các loại thảo dược quý khác như: cao thục địa, cao bạch hoa xà thiệt thảo, cao hương phụ, cao trà xanh, tam thất, hồng hoa, xuyên khung.

An Mộc Vương Alpha đóng gói dưới dạng ống thủy tinh 10ml vô cùng tiện lợi khi dùng. Sản phẩm là kết tinh của công nghệ hiện đại và Y học cổ truyền, giúp kìm hãm sự phát triển các khối u xơ tử cung, u tuyến vú lành tính.

Hiện An Mộc Vương Alpha được Cục an toàn thực phẩm của bộ Y tế kiểm định chất lượng, cấp phép lưu hành trên thị trường. Do đó, các chị em phụ nữ hoàn toàn an tâm, tin dùng sản phẩm suốt quá trình điều trị u xơ tử cung, u tuyến vú lành tính.