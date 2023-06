Án mạng kinh hoàng tại Đồng Nai: Gã tài xế sát hại 3 người rồi tự sát

(VTC News) -

Chiều 23/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một tài xế đâm chết 3 người rồi tự tử.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.C.Đ. (63 tuổi, chủ nhà xe Đ.H.), chị P.T.H. (32 tuổi, con dâu ông Đ., cùng ngụ ấp 2, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) và bà N.T.Q. (43 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa).

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 23/6, Bùi Văn Phú Hiệp (35 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) đi xe máy tới nhà anh Nguyễn Công Đạt (ngụ xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu). Tại đây, Hiệp dùng dao tấn công ông Đ. (bố anh Đạt) và chị H. (vợ anh Đạt), khiến hai nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hiệp tiếp tục chạy xe máy đến một nhà xe khác ở khu phố 8 (phường Hố Nai, TP Biên Hòa). Tại đây, Hiệp vào phòng chị Q. mượn điện thoại rồi bất ngờ dùng dao tấn công khiến chị Q. tử vong.

Sau đó, Hiệp dùng dao tự đâm vào người với ý định tự tử nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Cửu cùng Công an TP Biên Hoà phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Hiệp ăn ở chung với gia đình anh Đạt và làm tài xế cho nhà xe Đ.H. Khoảng 1 tuần trước, anh Đạt cho Hiệp nghỉ việc. Hiệp chuyển đi nơi khác sinh sống. Sau đó, Hiệp quay lại gây án.

Lương Ý