Án mạng 4 người thân trong gia đình chết thảm: Hung thủ 'ngáo đá', mới đi tù về

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng ở TP.HCM khiến 4 người chết, tối 11/3, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn tạm giữ nghi can Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) để mở rộng điều tra.

Nạn nhân bị sát hại trong vụ án gồm: Ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi, cha nghi can), bà Dân (51 tuổi, mẹ nghi can), bà Nguyễn Thị Liên (83 tuổi, bà nội nghi can) và bà Bùi Thị Nết (58 tuổi, người thân nghi can ở xã Long Cang, huyện Cần Đước, Long An).

Ngôi nhà xảy ra án mạng.

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vì thế, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị vào cuộc quyết liệt. Từ đó, công an đã nhanh chóng bắt được hung thủ Nguyễn Hoàng Nam.

Nam có tiền án tội “cướp tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Thời gian gần đây, Nam chơi ma tuý. Khi bị bắt, công an không thể lấy lời khai ngay được vì Nam vẫn còn biểu hiện phê ma tuý nên đưa đi giám định.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, bà Bùi Thị Nết (58 tuổi, ngụ xã Long Cang, huyện Cần Đước, Long An) đứng bán hàng thì Nam và một người khác chạy xe máy đến.

Khoảng 10 phút sau, người dân phát hiện bà này nằm bất động ở lề đường, cách cửa hiệu 20m. Lại gần kiểm tra, họ phát hiện bà Nết bị sát hại với vết đâm ở ngực.

Đến chiều tối, Nam về nhà ở huyện Hóc Môn, dùng hung khí sát hại bà Dân, mẹ ruột Nam.

Án mạng đau lòng khiến nhiều người dân bức xúc.

Sau đó Nam đến nhà bà Liên (bà nội Nam), tiếp tục dùng hung khí sát hại bà này và đâm chém người cha ruột là Nguyễn Văn Đức khiến ông này bị thương nặng và thiệt mạng khi đi cấp cứu.

Gây án xong, nghịch tử này rời khỏi hiện trường.

Hàng xóm nạn nhân cho biết, cha mẹ hung thủ đã ly hôn nên sống riêng.

Ông Đức sau khi ly hôn với vợ thì về sống cùng với mẹ là bà Liên. Còn người vợ cũ của ông Đức cũng sống tại huyện Hóc Môn.

Minh Anh