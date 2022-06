An Lập Phát khẳng định tầm nhìn tiên phong nâng tầm giá trị nhôm

(VTC News) -

Cùng thông điệp súc tích "Tạo hình chất sống", An Lập Phát hướng đến sứ mệnh tối đa hóa sự đóng góp của nhôm cho một xã hội phát triển bền vững. Để làm tròn sứ mệnh, mọi hoạt động của công ty đều xoay quanh 3 giá trị cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới - Bền vững.

Chất lượng vượt trội của An Lập Phát không chỉ thể hiện ở hệ thống sản phẩm chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế mà còn ở việc xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; cũng như tiêu chuẩn hoá, kỹ lưỡng trong từng công đoạn từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, nghiên cứu nhu cầu thị trường, sản xuất thành phẩm đến khâu chuyển giao cho người sử dụng với tinh thần tiên phong, chuẩn mực, vượt trội; với trí tuệ, sức lực và thiện tâm.

Ngoài ra, giá trị cốt lõi này còn thể hiện ở tính ứng dụng cao, cụ thể là An Lập Phát luôn chủ động cung cấp các giải pháp ứng dụng tối ưu, hợp thời.

An Lập Phát hướng đến sứ mệnh tối đa hóa sự đóng góp của nhôm cho một xã hội phát triển bền vững.

Chất lượng Vượt trội của An Lập Phát không chỉ thể hiện ở hệ thống sản phẩm chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế; mà còn ở việc xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Kỹ lưỡng trong từng công đoạn từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, nghiên cứu nhu cầu thị trường, sản xuất thành phẩm đến khâu chuyển giao cho người sử dụng.

An Lập Phát cũng luôn đi đầu trong việc đổi mới và thực hành các ứng dụng, giải pháp mang lại hiệu quả cao nhất. Giá trị này trước hết thể hiện ở tinh thần tiên phong trong việc tìm kiếm, đổi mới và thực hành các ứng dụng, giải pháp hữu ích mang giá trị nhôm gần gũi nhất có thể đến đời sống thường nhật.

Bên cạnh đó là một tầm nhìn mới, đa khía cạnh, sẵn sàng cho những đổi mới sáng tạo, hướng tới tương lai ứng dụng nhôm vào cuộc sống an cư, lập nghiệp và phát triển bền vững.

Mang giá trị nhôm gần gũi nhất có thể đến đời sống thường nhật.

Theo đuổi giá trị bền vững, An Lập Phát nỗ lực mang đến cho người Việt những sản phẩm tốt nhất, an toàn và thân thiện môi trường với khả năng tái sử dụng 100%. An Lập Phát còn chú trọng xây dựng những chương trình hành động vì cộng đồng, đồng hành cùng các hoạt động xã hội, các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần làm cuộc sống tốt đẹp và phát triển bền vững hơn.

“Ở An Lập Phát, mỗi cá nhân đều ý thức được chuỗi giá trị cốt lõi Tập đoàn đề ra, cùng nhau xây dựng chất sống trên tinh thần chung là tiên phong, chuyên nghiệp, kiên cường và tràn đầy sức trẻ.

Việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu lần này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tập thể An Lập Phát trong mục tiêu nâng tầm giá trị của nhôm, đem đến giải pháp, ứng dụng không gian sống hiện đại cho mọi công trình, mọi miền tổ quốc, và sẵn sàng vươn ra thế giới”, bà Diệp Hạ Hằng, CEO của An Lập Phát chia sẻ.

Mỗi cá nhân đều ý thức được chuỗi giá trị cốt lõi Tập đoàn đề ra, cùng nhau xây dựng chất sống trên tinh thần chung là tiên phong, chuyên nghiệp, kiên cường và tràn đầy sức trẻ.

Nhôm An Lập Phát khởi nguồn là cửa hàng nhôm Đại Tân vào năm 1998. Đến năm 2015, nhận thấy vai trò của nhôm cần được đẩy mạnh, định hình rõ hơn nữa, đặc biệt trong thiết kế, ứng dụng nội, ngoại thất, Tập đoàn Nhôm An Lập Phát ra đời với mong muốn nhôm mang lại cuộc sống: An cư, Lập nghiệp và Phát triển bền vững.

Thông tin chi tiết về sản phẩm nhôm An Lập Phát, khách hàng vui lòng liên hệ 1800 6332 hoặc truy cập website https://anlapphat.com/