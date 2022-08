Ẩn họa từ quan hệ tình dục đồng giới

(VTC News) -

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng - Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết, hầu hết nhóm quan hệ đồng giới ít có kiến thức về quan hệ tình dục cũng như các bệnh lây qua đường tình dục.

Nhóm quan hệ đồng giới thường áp dụng 2 cách: quan hệ bằng miệng và quan hệ qua đường hậu môn. Quan hệ tình dục bằng miệng là bước dạo đầu khiến cho 2 bên đạt khoái cảm. Tuy nhiên, đây có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh xã hội: bệnh lậu, bệnh giang mai, bệnh sùi mào gà và mụn rộp sinh dục…

Đặc biệt, trong trường hợp bị các vết thương hở ở niêm mạc miệng mà quan hệ bằng miệng thì nguy cơ mắc các bệnh xã hội này càng cao.

Bác sĩ Hưng cũng cho biết, quan hệ bằng đường hậu môn ở người đồng giới rất phổ biến. Biểu mô phủ lên âm đạo là biểu mô lát tầng, chịu được tác động cơ học. Ngoài ra âm đạo còn tiết dịch bôi trơn trong quá trình tình dục khiến không bị khô rát. Trong khi đó, hậu môn chỉ là những biểu mô không có tuyến tiết dịch bôi trơn, nên khi quan hệ tại vùng đó rất dễ bị trầy xước, tổn thương.

Quan hệ tình dục qua hậu môn, nếu không áp dụng biện pháp bảo vệ, làm tăng nguy cơ nhiễm một số bệnh lây truyền qua tình dục như nhiễm HIV, chlamydia, lậu, herpes…, bệnh qua đường máu như viêm gan C, viêm gan B và nguy cơ ung thư hậu môn trực tràng do nhiễm virus u nhú người (HPV) và nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Nguy cơ lây nhiễm HIV qua giao hợp qua đường hậu môn cũng cao hơn so với giao hợp qua âm đạo. Nguyên nhân là do niêm mạc ở trực tràng dễ bị tổn thương và dễ bị virus xâm nhập hơn so với niêm mạc âm đạo.