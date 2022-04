An Giang yêu cầu tạm dừng 2 điểm tham quan du lịch chưa được cấp phép

(VTC News) -

Ngày 4/3, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tạm dừng hoạt động đối với những điểm tham quan, khu vực xây dựng chưa được cấp phép.

UBND tỉnh An Giang cũng giao Sở VHTT-DL tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xem xét mức độ vi phạm của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tại “Điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo” và “Điểm du lịch Đồi Tức Dụp”, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Điểm du lịch Đồi Tức Dụp.

Tại “Điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo” và “Điểm du lịch Đồi Tức Dụp”, mặc dù công ty đã có nhiều cố gắng đầu tư các hạng mục để tạo các sản phẩm du lịch đa dạng, cảnh quan sinh động, hấp dẫn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu tham quan của khách du lịch.

Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện đúng quy trình đầu tư, xây dựng, tôn tạo... của Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và Luật Xây dựng, việc đầu tư chưa xin phép xây dựng, xin ý kiến thỏa thuận nội dung tu bổ, sửa chữa với cơ quan có thẩm quyền theo Luật Di sản.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Du lịch An Giang tạm dừng các hoạt động có thu phí tại các điểm tham quan du lịch chưa đủ điều kiện hoạt động; đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp, hướng dẫn của các ngành chức năng.

Đặc biệt, đối với Di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Tức Dụp, cần khắc phục ngay các sai sót về mặt chuyên môn theo góp ý của Sở VHTT-DL, để khẩn trương hoàn thiện quy trình thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định.

Điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo.

UBND tỉnh An Giang đề nghị Sở VHTT-DL, Sở Xây dựng và UBND huyện Tri Tôn, UBND huyện Tịnh Biên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý “Điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo” và “Điểm du lịch Đồi Tức Dụp” để xảy ra vi phạm liên quan đến Luật Di sản, Luật Du lịch và Luật Xây dựng.

UBND tỉnh cũng giao các ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định.