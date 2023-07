An Giang sôi động với loạt căn hộ tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang mở bán đợt 2

(VTC News) -

Cơ hội cuối sở hữu căn hộ tại tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang

Tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang chính thức ra mắt và mở bán vào đầu tháng 5/2023, trở thành dự án được đông đảo người dân An Giang nhắc đến, tìm hiểu và đăng ký mua.

Rất nhiều căn hộ tại tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang trong dịp mở bán đợt 1 đã có chủ nhân.

Đại diện chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á cho biết: “Cơ hội để sở hữu các căn hộ cuối cùng tại tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang không còn nhiều. Đặc biệt, trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung nhà ở xã hội chất lượng trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang sẽ là chốn an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống cho khách hàng”.

Tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang được mở bán đợt 2 sẽ là tin vui cho các khách hàng đang có nhu cầu mua nhà ở hoặc bỏ lỡ cơ hội nộp hồ sơ mua căn hộ dự án đợt 1.

Rất đông khách hàng quan tâm dự án và đến nộp hồ sơ đăng ký mua căn hộ.

Sở dĩ, tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang trở thành một điểm sáng và được xem như "hàng hiếm" trên thị trường vì tọa lạc vị trí đắc địa, thiết kế căn hộ hiện đại và dịch vụ tiện ích đa dạng.

Đặc biệt, giá chỉ từ 500 triệu/căn, khách hàng đã có cơ hội trở thành chủ nhân căn hộ tại tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang. Đây cũng là một trong hai dự án hiếm hoi trên địa bàn tỉnh An Giang đủ điều kiện vay vốn phát triển NOXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Giấc mơ an cư lạc nghiệp trong tầm tay

Tọa lạc tại ngã ba giao lộ Nguyễn Hoàng và Nguyễn Thái Học (phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên), tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang được xây dựng trên quỹ đất lớn (8.170,3 m2), mỗi tòa cao 10 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 584 căn với 3 loại căn hộ: căn 1 phòng ngủ, căn 1 phòng ngủ + 1 và căn 2 phòng ngủ, có sổ hồng sở hữu lâu dài.

Nằm trong khuôn viên khu đô thị lớn được quy hoạch đồng bộ, tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang được thừa hưởng hệ thống giao thông hoàn chỉnh, kết nối nội - ngoại khu linh hoạt bởi các tuyến đường lớn như: Nguyễn Hoàng, Hà Hoàng Hổ, Nguyễn Thái Học, Bùi Văn Danh… giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới những điểm kinh tế, văn hóa quan trọng.

Ảnh phối cảnh nhà ở xã hội Golden City An Giang.

Đặc biệt, yếu tố xanh, thân thiện với môi trường cũng được Chủ đầu tư đặt lên hàng đầu. Toàn bộ căn hộ tại tòa T3, T4 Golden City An Giang đều có tầm nhìn khoáng đạt, đón trọn nắng, gió và ánh sáng tự nhiên, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang còn có hầm để xe thoáng rộng và tiếp cận dễ dàng khu vui chơi đa sắc màu, quảng trường trung tâm sôi động, vườn dạo bộ xanh mát… trong khuôn viên khu đô thị, mang đến môi trường sống trong lành và cảm giác bình yên, tràn đầy vượng khí cho cư dân khi trở về nhà.

Với lợi thế nằm tại trung tâm thành phố Long Xuyên, cư dân tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang thuận tiện kết nối tới hệ thống giáo dục các cấp từ công lập, dân lập đến các trường quốc tế; bệnh viện, phòng khám chất lượng cao; khu vui chơi giải trí; chợ, trung tâm thương mại…

Thông tin nộp hồ sơ: Thời gian: Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đợt 2 từ ngày 17/7/2023 Địa điểm: Lô L4-01, khu đô thị Golden City An Giang, đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Thông tin liên hệ: 0965067979

Bảo Anh