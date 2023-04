An Giang dừng huy động 400 người thử tải cầu Nguyễn Thái Học

(VTC News) -

Tối 4/4, trả lời VTC News, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, đã yêu cầu dừng kế hoạch huy động người để thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan sử dụng phương pháp khác thay thế nhằm đảm bảo an toàn.

Cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang kiểm tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trưng cầu Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Ngày 24/3/2023, Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía Nam có công văn thông báo kế hoạch thực hiện công tác giám định tư pháp công trình. Theo kế hoạch, vào ngày 5/4/2023 cần huy động 400 người để thực hiện việc thử tải.

Công an tỉnh An Giang sau đó đề nghị UBND TP Long Xuyên huy động 400 người ở các trường học, dân quân, dân phòng, đoàn thể...để phục vụ cho việc giám định. Người tham gia phải nặng từ 60 kg trở lên. Kế hoạch này sau đó vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Dự án cầu Nguyễn Thái Học bắc qua rạch Long Xuyên, gồm cầu chính dài 120 m, rộng 16 m (dành cho ôtô, xe máy) và cầu dành cho người đi bộ bên cạnh, rộng 5,7-9,5 m. Dự án có tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2019 và khánh thành sau hai năm triển khai.

THANH TIẾN