An Giang củng cố hồ sơ để khởi tố về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Tại Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang vừa được tổ chức, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VOV)

Theo Đại tá Nơi, sau khi xác định BN1440 nhập cảnh trái phép qua đường biên giới An Giang, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và TP.HCM tập trung rà soát những người tiếp xúc với các bệnh nhân nhập cảnh trái phép.

Riêng trường hợp nhập cảnh trái phép của BN1440 sẽ do Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đại tá Nơi cũng cho biết, do BN1440 khai rất nhiều thông tin không thống nhất, nên đã gây khó khăn cho lực lượng truy vết. May mắn là tìm được tài xế M.V.T. (trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) là người đã chở BN1440 nên An Giang đã nhanh chóng phối hợp với các tỉnh truy vết và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần. Đến nay, tỉnh cơ bản đã rà soát được các trường hợp F1, F2 của BN1440.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nhận trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang; cam kết không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới như ca bệnh 1440 vừa qua.

Đại tá Lễ cho hay, đến thời điểm này Bộ đội Biên phòng tỉnh chưa xác định được khu vực các đối tượng từ bên kia biên giới đi qua An Giang, nhưng vị trí mà xe của anh T. đến đón 6 đối tượng nằm trên địa bàn ấp Bún Nhỏ (xã Khánh Bình), là ấp ở trong nội địa chứ không phải là ấp biên giới.

Để phòng, chống dịch bệnh ở khu vực biên giới An Giang, hiện các đồn biên phòng phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, y tế địa phương thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu và trên biên giới; tạm dừng hoạt động qua lại biên giới tại các đường mòn, kênh rạch, bến đò ngang.

Hiện tại An Giang đang tổ chức 136 chốt chặn, kiểm soát cố định và kiểm soát lưu động trên biên giới, khu vực biên giới.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các lực lượng chức năng cần rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc vì những sở hở trong công tác phòng, chống dịch, báo cáo đầy đủ về Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Cho rằng có đường dây đưa người trái phép từ bên kia biên giới xâm nhập vào Việt Nam, bà Xuân đề nghị Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình, phối hợp với lực lượng vũ trang và công an nước bạn để điều tra, triệt phá đường dây đưa người trái phép qua biên giới.

Đồng thời tăng cường vận động nhân dân khu vực biên giới có ý thức phòng chống tội phạm, phòng, chống dịch bệnh và tố giác người qua lại biên giới trái phép trên tuyến biên giới An Giang.