An Giang chiếm 50% thí sinh cả nước từ 9,75 điểm môn Văn: Liệu có bất thường?

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, An Giang nằm trong top 10 địa phương có điểm thi trung bình môn Văn cao nhất cả nước với 7,62 điểm.

10 địa phương điểm trung bình môn Văn cao nhất.

Với môn Ngữ văn, An Giang có 1 thí sinh 10 điểm; 25 thí sinh từ 9,75 điểm; 266 thí sinh từ 9,5 điểm; 668 thí sinh đạt từ 9,25 điểm và 1.471 thí sinh từ 9 điểm. Ở môn này cả nước có 50 thí sinh từ 9,75 điểm; 705 thí sinh từ 9,5; 2.962 thí sinh đạt 9,25 và 10.157 thí sinh từ 9 điểm.

Như vậy, so với cả nước An Giang chiếm 50% thí sinh từ 9,75 điểm; 37,13% thí sinh từ 9,5; 24,81% thí sinh từ 9,25 và 14,48% thí sinh từ 9 điểm.

Bên canh đó An Giang thì có 1.471/15.069 em đạt điểm môn Văn từ 9 trở lên, chiếm 9,76%. Trong khi cả nước chỉ có 10.157/856.612 (chiếm 1,19%).

STT Điểm cao môn Văn An Giang Cả nước Tỷ lệ 1 >= 9,75 25 50 50% 2 >= 9,5 266 705 37,13% 3 >= 9,25 668 2.692 24,81% 4 >= 9 1.471 10.157 14,48%

Về phổ điểm môn Ngữ văn, An Giang có đỉnh là 8 điểm với 5.204 thí sinh. Nhìn chung mức điểm phần lớn rơi vào quãng từ 7 đến 9 điểm, cao nhất cả nước.

Nếu so sánh phổ điểm môn Ngữ văn của cả nước thì dễ dàng nhận thấy độ chênh lệch của An Giang. Phổ điểm môn Ngữ văn của cả nước có đỉnh là 7 điểm (thấp hơn An Giang 1 điểm), mức điểm phổ biến rơi vào quãng từ 5 đến 8.

Đồng thời trong top 100 thí sinh có điểm môn Văn cao nhất cả nước, 42 thí sinh thuộc Hội đồng thi An Giang (chiếm 42%). Trong khi năm 2019, An Giang có 3 trường hợp lọt top 100 thí sinh điểm cao nhất cả nước môn Ngữ văn. Năm 2018, con số này là 5 em.