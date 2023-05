An Giang: Bắt tạm giam bí thư xã và thuộc cấp tham ô hơn nửa tỷ đồng

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp (nguyên Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ) và Phan Thái Thanh, Kế toán UBND xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về hành vi tham ô tài sản.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và được VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và quyết định khám xét, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đồng loạt thực hiện lệnh bắt và khám xét 10 địa điểm (nơi ở và nơi làm việc) của 2 bị can Trần Hữu Đức và Phan Thái Thanh và 3 đối tượng khác. Cơ quan điều tra thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi lập khống chứng từ quyết toán, chiếm đoạt ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 550 triệu đồng.

Trụ sở UBND xã Tấn Mỹ.

Bước đầu, bị can Trần Hữu Đức và Phan Thái Thanh khai nhận hành vi phạm tội của mình và những người liên quan. Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đồng loạt bắt, khám xét đối với 9 bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản gồm: ông Ngô Hoàng Hiếu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh (nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mớ)i; ông Vũ Minh Thao, Phó Chủ tịch huyện Chợ Mới; ông Nguyễn Hồng Viễn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chợ Mới; ông Lê Quốc Điền, Chủ tịch UBND xã Long Điền A; ông Lưu Văn Khôn; Chủ tịch UBND xã Kiến Thành; bà Nguyễn Thùy Trang, Kế toán UBND xã Hòa An và ông Trương Hiếu Phúc, 40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Trương Đặng; ông Dương Minh Tâm, 50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thuận Trị; ông Nguyễn Thành Phú, 58 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Hữu Thịnh.

