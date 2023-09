An Giang: Bắt kẻ tạo nhiều tài khoản ảo, chiếm đoạt hơn 688 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thái (SN 1996, trú tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an áp giải Nguyễn Hữu Thái về nơi giam giữ. (Ảnh: Tiến Tầm)

Theo kết quả điều tra, trong thời gian Nguyễn Hữu Thái làm tài xế công nghệ Công ty Cổ phần Be Group - đối tác vận chuyển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee Express (Shopee).

Lợi dụng sơ hở trong quá trình đối soát giữa hai công ty, từ tháng 7 - 9/2022, Thái đã nhờ bạn bè mở 8 tài khoản tài xế khác nhau để Thái kiểm soát.

Sau đó, Thái tạo nhiều tài khoản bán hàng, mua hàng ảo trên trang thương mại điện tử Shopee để đặt mua, giao và nhận các đơn hàng ảo. Bằng thủ đoạn trên, Thái đã chiếm đoạt tiền phí vận chuyển và phí hoàn hàng của Công ty Be Group, số tiền trên 688 triệu đồng.

Đến kỳ đối soát giữa Be Group và Shopee đã phát hiện hành vi vi phạm của Thái nên tố giác đến Cơ quan công an.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.