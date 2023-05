Ăn dưa chuột muối có tốt không?

Theo Healthline, dưa chuột muối là một trong những thực phẩm lên men phổ biến, được chứng minh là có lợi ích chống ung thư.

Dưa chuột muối không được lên men vẫn mang lại lợi ích của giấm, gia vị và dưa chuột. Uống nước dưa chuột muối đã trở thành xu hướng vì những lợi ích liên quan đến chuột rút cơ bắp, giảm cân, tiểu đường.

Dưa chuột muối có thể tăng lượng chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa tự nhiên được tìm thấy trong trái cây và rau quả giúp chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do là các hóa chất không ổn định hình thành tự nhiên trong cơ thể và có liên quan đến các vấn đề như bệnh tim và ung thư.

Dưa chuột chứa hầu hết là nước, rất tốt cho những người cần giảm cân. (Ảnh: Shutterstock)

Dinh dưỡng trong dưa chuột muối

Theo USDA, 100 gram dưa chuột muối mang lại:

Lượng calo: 14

14 Chất béo: 0,43 gram

0,43 gram Carbs: 1,99 gram

1,99 gram Đường: 1,2 gram

1,2 gram Chất xơ: 1 gram

1 gram Chất đạm: 0,48 gram

0,48 gram Natri: 808 miligram (35,13% DV)

808 miligram (35,13% DV) Canxi: 54 miligram (4,15% DV)

54 miligram (4,15% DV) Magiê: 7,1 miligram

7,1 miligram Kali: 112 miligram (2,38% DV)

112 miligram (2,38% DV) Vitamin C: 2,1 microgram

2,1 microgram Vitamin K: 16,8 microgram (14% DV)

Dưa chuột muối cung cấp một số vitamin và khoáng chất thiết yếu, đồng thời ít calo, chất béo và carbs.

8 tác dụng của việc ăn dưa chuột muối

1. Đáp ứng nhu cầu ăn rau mỗi ngày

Mọi người thường không ăn đủ lượng trái cây và rau quả mỗi ngày, vì vậy ăn kèm dưa chuột muối trong các bữa giúp bổ sung chất xơ quan trọng.

Theo Eat This Not That, ăn đủ rau mỗi ngày là rất quan trọng, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và một số bệnh ung thư.

2. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Ăn thực phẩm lên men, như một số loại dưa chua giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng và đa dạng.

Thực tế, một số nghiên cứu đã chỉ ra chế phẩm sinh học cũng có thể hỗ trợ giảm cân lành mạnh và cải thiện sức khỏe của hệ thống miễn dịch.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lisa Young, chế phẩm sinh học trong dưa chua lên men cũng có thể "giúp giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa và nhiễm trùng".

Dưa chuột muối chỉ có khoảng 12 calo trung bình trong mỗi khẩu phần. (Ảnh: Southern Living)

3. Hỗ trợ giảm cân

Chỉ với khoảng 12 calo trung bình mỗi khẩu phần, dưa chuột phù hợp để ăn mỗi ngày, là lựa chọn ăn nhẹ tuyệt vời cho những người đang cố gắng giảm cân.

Tuy nhiên, món ăn vặt này lành mạnh như thế nào cũng phụ thuộc vào nhu cầu sức khỏe cá nhân. Nếu bạn đang đếm calo, dưa chuột muối có thể là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng nếu bạn đang theo dõi mức natri hoặc cần bữa ăn nhẹ giàu protein, bạn nên thử món khác.

4. Thúc đẩy sức khỏe xương và đông máu

Giống như các loại rau khác, dưa chuột chứa một số khoáng chất và vitamin hữu ích cho các chức năng cơ thể khác nhau.

Ví dụ, một khẩu phần dưa chuột sẽ cung cấp cho bạn khoảng 16,8 microgram vitamin K, chất dinh dưỡng "cần thiết cho sức khỏe của xương và đông máu".

Ăn một khẩu phần dưa chuột muối sẽ không cung cấp cho bạn tất cả vitamin K mà cơ thể cần, vì người lớn nên nạp 90-120 microgram mỗi ngày.

5. Hỗ trợ sức khỏe miễn dịch

Theo Eat This Not That, dưa chuột giúp cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu để duy trì sức khỏe tốt.

Điều này bao gồm một lượng nhỏ vitamin C, kali, canxi và magie. Vitamin C tăng cường chức năng miễn dịch, kali đóng vai trò trong việc điều chỉnh cân bằng chất lỏng và kiểm soát huyết áp.

Tuy nhiên, nhiều vitamin và khoáng chất khác được tìm thấy trong dưa chuột không có số lượng đủ lớn để tạo ra sự khác biệt.

6. Chứa chất chống oxy hóa liên quan đến sức khỏe mắt

Cùng với vitamin, dưa chuột muối chứa một lượng nhỏ sắc tố thực vật hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể. Lutein và zeaxanthin là các hợp chất tự nhiên chịu trách nhiệm cho màu xanh lá cây trong nhiều loại trái cây và rau quả.

Cùng với việc giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể, dưa chuột còn có lutein và zeaxanthin đặc biệt cần thiết cho sức khỏe của mắt.

Những chất chống oxy hóa này có thể bảo vệ mắt bạn khỏi các gốc tự do có hại và ánh sáng xanh.

7. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Beta-carotene trong dưa chuột có liên quan đến nguy cơ mắc một số dạng bệnh tim thấp hơn. Ăn thực phẩm giàu carotenoid, chẳng hạn beta-carotene, có tương quan với nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn và trái tim khỏe mạnh.

8. Giảm tổn thương tế bào

Các chất chống oxy hóa trong dưa chuột muối làm giảm các gốc tự do gây hại đến sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra thường xuyên ăn thực phẩm có beta-carotene giúp cải thiện nhận thức ở những người trên 65 tuổi.

Những nghiên cứu tương tự cho thấy chế độ ăn nhiều chất chống oxy hóa có hiệu quả hơn là bổ sung chất chống oxy hóa. Điều này làm cho dưa chuột trở thành nguồn tài nguyên tốt cho những người muốn thêm chất chống oxy hóa một cách tự nhiên.

Ăn quá nhiều dưa chuột muối có thể giữ nước và hấp thụ natri không tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Britannica)

Rủi ro tiềm ẩn

1. Hàm lượng natri cao tác động tiêu cực đến huyết áp

Nhược điểm của việc ăn dưa chuột muối là một số sản phẩm mua sẵn sẽ có hàm lượng natri cao. Ăn quá nhiều dưa chuột muối có liên quan đến huyết áp cao.

Theo Eat This Not That, giới hạn khuyến nghị hàng ngày là khoảng 2.300 miligram natri, tương đương với chỉ một muỗng cà phê muối ăn. Đối với những người có vấn đề về tim hoặc những người đang cố gắng giảm huyết áp, bạn chỉ nên ăn ở mức thấp nhất là 1.000-1.500 miligram natri. Với khẩu phần dưa chuột muối trung bình có hơn 800 miligram natri, đây có thể không phải là món ăn nhẹ tốt nhất cho những người huyết áp cao.

Ngoài huyết áp cao hơn, ăn quá nhiều dưa chuột muối cũng dẫn đến "giữ nước và lượng natri tổng thể không lành mạnh".

2. Căng thẳng gan và thận

Ăn quá nhiều natri khiến thận và gan phải làm việc nhiều hơn. Chế độ ăn nhiều natri thậm chí còn gây căng thẳng hơn cho các cơ quan.

Do đó, ăn quá nhiều dưa chuột muối có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai bị bệnh gan hoặc bệnh thận.

3. Nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn

Chế độ ăn nhiều natri làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Ăn nhiều muối làm hỏng dạ dày, dẫn đến ung thư, hoặc nó có thể dẫn đến nhiễm trùng và loét, cuối cùng trở thành ung thư.

4. Tăng nguy cơ loãng xương

Chế độ ăn nhiều natri có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ loãng xương. Nếu bạn không nhận đủ canxi, lượng natri cao có thể lọc khoáng chất ra khỏi xương, dẫn đến xương yếu hơn và nguy cơ loãng xương.

(Theo Zing/Healthline/Eat This Not That)