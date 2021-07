Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19

(VTC News) -

Ngày 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ cùng nhau hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Ấn Độ ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn vaccine bằng nhiều hình thức khác nhau, nhanh nhất và nhiều nhất có thể, đồng thời hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam, tạo điều kiện cho các cơ quan của hai bên trong việc cung ứng vaccine của Ấn Độ cho Việt Nam.

Thủ tướng Ấn Độ hoan nghênh và bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy, phát huy các cơ chế tham vấn, đối thoại, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và phối hợp trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đẩy mạnh hợp tác ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Hai bên thống nhất nỗ lực sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỷ USD/năm thông qua việc tăng cường xúc tiến thương mại, giảm thiểu các rào cản kỹ thuật, hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước, nhất là các mặt hàng nông sản của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ ô tô, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng tái tạo.

Hai bên đồng ý tăng cường ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc khi hai nước cùng là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an năm 2021.

Hai Thủ tướng cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.