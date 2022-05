Ấn Độ 'ồ ạt' nhập khẩu dầu thô của Nga

(VTC News) -

Theo Bộ Thương mại Nga, dầu của Nga xuất sang Ấn Độ đã vượt 396.000 tấn trong tháng 3. Mức tăng này hơn 15% so với tháng trước đó và hơn 40% so với lượng dầu nhập khẩu hàng năm của New Delhi từ Moskva.

Bộ Thương mại Nga cho biết, Ấn Độ đã nhập khẩu 56,7 triệu tấn dầu của Nga kể từ đầu năm nay, nhiều hơn 12% so với một năm trước đó.

Ấn Độ mua nhiều dầu của Nga từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích dữ liệu tài chính Refinitiv Eikon, các lô hàng dầu thô Urals của Nga xuất sang Ấn Độ đã tăng lên kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự tấn công Ukraine hồi cuối tháng 2.

Refinitiv Eikon cho biết, lượng dầu Ấn Độ mua từ Nga dự kiến ​​sẽ tăng thêm lên khoảng 487.500 tấn trong tháng này.

Nhiều thông tin cho rằng Ấn Độ đang mong muốn mua dầu thô của Nga ở mức giá dưới 70 USD/thùng để bù đắp cho những rào cản bổ sung do các lệnh trừng phạt.

Ấn Độ là nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới. Nước này phải nhập khẩu hơn 85% dầu.

Dòng chảy dầu từ Nga sang Ấn Độ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt, nhưng việc thắt chặt các hạn chế quốc tế trong các lĩnh vực như bảo hiểm hàng hải cũng như áp lực liên tục từ Washington khiến giao dịch thương mại của New Delhi với Moskva đối mặt nhiều khó khăn hơn.

Nga đang tìm cách đảm bảo cho dòng chảy dầu đến Ấn Độ luôn được duy trì trong mùa hè này, cả từ phía tây qua biển Baltic và trên các tuyến đường từ vùng Viễn Đông của Nga.

New Delhi với Moskva thậm chí còn đang thăm dò việc tái định tuyến dầu thô qua Vladivostok ở vùng Viễn Đông. Mặc dù việc vận chuyển dầu bằng đường biển từ đó đến Ấn Độ sẽ nhanh hơn song chi phí có thể lớn hơn. Hơn nữa, hậu cần cũng sẽ là trở ngại cho hai bên.

Hãng tin Bloomberg trích dẫn các nhà phân tích thuộc Công ty nghiên cứu thị trường Kpler (Anh) nhận định vào tháng 4/2022, khu vực châu Á lần đầu tiên đã trở thành nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Nga, vượt qua cả châu Âu.

Khu vực châu Á dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động mua vào và khoảng cách giữa hai châu lục sẽ tiếp tục tăng lên vào tháng 5. Tổng lượng dầu từ Nga xuất sang hai khách hàng lớn nhất châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 4, phần lớn là do lượng mua tăng vọt từ Ấn Độ.