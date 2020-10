Ăn đồ nướng sướng miệng nhưng dễ rước họa ung thư

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách khoa Hà Nội, các món ăn chế biến bằng phương pháp nướng thường được nhiều người ưa chuộng vì thơm, ngon, dễ ăn và giữ được hương vị. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu của đều chứng minh thói quen ăn thường xuyên ăn đồ nướng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có ung thư.

Bởi thực phẩm dù ít hay nhiều, nướng bằng than, bếp từ hay chảo đá đều có tồn dư một lượng chất có hại với cơ thể, trong đó có chất AGE. Người ăn đồ nướng sẽ vô tình nạp một lượng chất AGE vào cơ thể. AGE là chất ngăn cản việc hấp thụ protein trong cơ thể. Nếu tiêu thụ một lượng lớn AGE, thì chúng ta dễ bị mắc một số bệnh liên quan tới xương khớp, thần kinh, tim mạch, thậm chí khiến da nhăn nheo, lão hóa sớm.

Những món nướng dưới than hồng như thế này tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ung thư. (Ảnh minh họa)

Theo PGS Thịnh, đặc trưng của những món nướng là nhiều dầu mỡ, giàu đạm như thịt bò, chó, gà, hải sản… Nhưng do được nấu chín trên nền nhiệt độ cao (thông thường khoảng 200-300 độ C) nên dễ xảy ra hiện tượng bẻ gãy các phân tử protein. Các phân tử protein này khi vào cơ thể người, thông qua quá trình tiêu hóa sẽ “chui” qua thành ruột, xâm nhập vào các tế bào, tạo thành những tế bào lạ. Đây là nguyên nhân chính gây ra rất nhiều bệnh cho con người, đặc biệt là ung thư.

“Một số thực phẩm như thịt, tôm, cá… khi nướng chín ở nhiệt độ cao hay rang cháy cạnh còn có thể sản sinh ra các axit amin dị vòng hay còn gọi là vòng thơm. Con người tiêu thụ các axit amin dị vòng này sẽ tăng nguy cơ bị ung thư phổi, đại tràng, ung thư ruột, tuyến vú và gan, rất nguy hiểm”, PGS Thịnh nói.

Chuyên gia này cũng cảnh báo những thực phẩm nướng đều rất khó tiêu. Ngoài ra, do đặc thù thực phẩm nướng chứa nhiều axit béo nên ăn thường xuyên tiêu thụ cơ thể sẽ dễ bị béo phì. “Đó là chưa kể việc thực phẩm được nướng trực tiếp trên than hoa hay bếp ga, khói sẽ tạo ra nhiều khí CO, loại khí rất độc hại. Con người khi hít phải có nguy cơ bị liệt thần kinh, thậm chí ngạt thở…”, PGS Thịnh cảnh báo.

Để phòng tránh nguy cơ bị ung thư, PGS Thịnh khuyến cáo, dù món nướng hiện nay được coi là khoái khẩu của nhiều người nhưng tuyệt đối không được ăn nhiều. Thay vào đó người dân có thể chọn các món luộc, nấu. Do những thực phẩm được chế biến theo cách này đều rất an toàn, lại dễ tiêu, tốt cho sức khỏe.

“Nếu ăn, cần chú ý không nên nướng, rán quá kĩ để tránh gây hại tới sức khỏe. Đặc biệt, khi chế biến, nếu thấy thực phẩm có phần bị cháy đen hay khét thì mọi người không nên tiếc mà cần loại bỏ ngay. Vì thực phẩm đó có chứa những chất không an toàn, có khả năng gây bệnh”, PGS Thịnh nhấn mạnh.