Ấn Độ nhập khẩu mạnh năng lượng của Nga với giá chiết khấu

(VTC News) -

Theo tờ The Economic Times, các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu từ Nga, chuyển chiến lược mua hàng từ đấu thầu sang thương lượng để được chiết khấu lớn hơn.

“Trong những tuần tới, các nhà nhập khẩu Ấn Độ kỳ vọng lượng mua dầu từ Nga sẽ tăng lên. Do các sự kiện ở Ukraine và sự bùng phát của COVID-19 ở Trung Quốc, Ấn Độ có thể thu được nhiều dầu hơn với mức giá hấp dẫn hơn trước đây”, The Economic Times đưa tin.

Các công ty dầu khí nhà nước của Ấn Độ có kế hoạch mua càng nhiều dầu của Nga càng tốt. (Ảnh: AP)

Ấn Độ đã mua 15 triệu thùng dầu từ Nga kể từ cuối tháng 2 với mức chiết khấu 25%. Việc giảm giá được Moskva đưa ra để đảm bảo các hợp đồng thương mại, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga nhằm đáp trả hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine. Ấn Độ đã từ chối tham gia chiến dịch trừng phạt.

Theo đánh giá của S&P, Ấn Độ đang tìm cách tăng nhập khẩu than của Nga trong bối cảnh khan hiếm kho dự trữ, vì giá chiết khấu của Moskva thấp hơn nhiều so với giá than của Australia và Nam Phi.

Các đề nghị mua mới dự kiến ​​sẽ sớm được công bố, vì theo dữ liệu từ Cơ quan Điện lực Trung ương Ấn Độ, lượng dự trữ tại các nhà máy điện của Ấn Độ tính đến ngày 13/4 chỉ đủ cho lượng than đốt trong hơn 8 ngày. Ấn Độ đã nhập khẩu 1,76 triệu tấn than từ Nga vào năm 2021.

Các nguồn tin thị trường cho biết, trở ngại duy nhất trong việc mua dầu và than của Nga đối với các nhà nhập khẩu Ấn Độ là khó khăn trong việc tìm kiếm phương thức thanh toán.

Các nước phương Tây đã cấm các ngân hàng Nga sử dụng mạng lưới tài chính SWIFT - vốn tạo điều kiện cho các khoản thanh toán liên ngân hàng, và hạn chế khả năng kinh doanh của Nga bằng cách sử dụng đồng USD và đồng euro.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, rộ lên nhiều thông tin cho rằng Nga và Ấn Độ đang làm việc để tạo ra một cơ chế giao dịch mới cho thương mại song phương, cho phép thanh toán bằng tiền tệ quốc gia - rúp và rupee. Nga và Ấn Độ có thể lựa chọn áp dụng Hệ thống chuyển thông điệp tài chính (SPFS) cho thương mại song phương, một hệ thống tương tự của SWIFT.

Theo các nhà phân tích, cơ chế thương mại đồng rupee - rúp là chìa khóa để tiếp tục tăng trưởng thương mại giữa hai nước, vì nền kinh tế Ấn Độ cần năng lượng và hàng hóa của Nga để tăng trưởng, trong khi Nga cần thị trường Ấn Độ khổng lồ để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây.