Ấn Độ giới nghiêm cuối tuần tại thủ đô New Delhi, cân nhắc lệnh phong tỏa Mumbai

Cơ quan Quản lý Thảm họa Delhi ngày 4/1 quyết định áp dụng lệnh giới nghiêm vào 2 ngày cuối tuần, bắt đầu từ tuần này. Tuy nhiên, chính quyền thành phố vẫn cho phép dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm được hoạt động với 100% công suất. Điều này nhằm tránh các đám đông tụ tập tại các địa điểm công cộng để chờ xe buýt và tàu điện. Nhân viên văn phòng nhà nước bắt đầu làm việc tại nhà ngoại trừ những người làm việc trong các ngành dịch vụ thiết yếu. Các văn phòng tư nhân được cho phép hoạt động với 50% số nhân viên.

Cảnh sát New Delhi kiểm tra nhắc nhở người dân tuân thủ quy định giới nghiêm. (Ảnh: ANI)

Phó Thủ hiến New Delhi Manish Sisodia cho biết số ca mắc COVID-19, nhất là số người nhiễm biến chủng Omicron đang tăng nhanh. Thủ đô của Ấn Độ ghi nhận khoảng 11.000 ca dương tính trong vòng 8 - 10 ngày qua. Trong đó, 350 người đang phải điều trị tại bệnh viện. Tỷ lệ dương tính với biến chủng Omicron là 0,5%.

Ông Manish Sisodia nói: “Tại cuộc họp hôm nay, các chuyên gia cho biết người dân nên cách ly tại nhà nếu các triệu chứng không nặng. Chỉ nhập viện nếu các triệu chứng trầm trọng hơn hoặc mức oxy bắt đầu giảm. Chính phủ đang cố gắng hết sức để kiểm soát sự lây lan của COVID ở Delhi”.

Trước đó 1 ngày, Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal thông báo ông mắc COVID-19 nhưng không xuất hiện triệu chứng. Trong tuần cuối cùng của tháng 12/2021, chính quyền New Delhi đã nâng mức cảnh báo lên màu Vàng theo Kế hoạch Hành động Ứng phó theo cấp độ để chuẩn bị các biện pháp phòng dịch. Các hạn chế được áp dụng gồm tàu điện ngầm, nhà hàng, quán bar bắt đầu hoạt động với 50% công suất; giới nghiêm ban đêm từ 23h đêm đến 5h sáng. Rạp chiếu phim, spa, trung tâm thể thao, rạp hát… buộc phải dừng hoạt động.

Cũng trong ngày 4/1, Thị trưởng thành phố Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra Kishori Pednekar cho biết nếu số ca mắc mới trong ngày tại thành phố này vượt quá 20.000, lệnh phong tỏa sẽ lập tức được áp đặt. Trong 24 giờ qua, bang Maharashtra báo cáo hơn 12.100 ca nhiễm mới, 11 người tử vong vì COVID-19. Tỷ lệ dương tính tại đây là 2,1%. Nhà chức trách thành phố cũng đã ban hành hướng dẫn mới về việc phong tỏa quy mô nhỏ các khu dân cư nếu số lượng ca nhiễm tăng nhanh. Theo đó, chính quyền có thể khoanh vùng cách ly toàn bộ tòa nhà hay một phần nếu hơn 20% số căn hộ có người ở phát hiện người dương tính SARS-CoV-2.

Các đô thị lớn của Ấn Độ đang phải tăng tốc chuẩn bị, áp dụng ngay các biện pháp phòng dịch mới khi mà số ca nhiễm mới đang tăng nhanh theo từng ngày. Tại thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, các lệnh hạn chế mới được áp dụng từ ngày 3/1. Theo đó, hầu hết các địa điểm sinh hoạt công cộng, trường học và dịch vụ không thiết yếu đều phải đóng cửa để ngăn SARS-CoV-2 lây lan.

Badal Debnath, giám đốc công viên Safari Bengal nói: “Chúng tôi sẽ chịu thiệt hại nặng về tài chính. Đó là sự thật. Nhưng chính quyền lo lắng về sức khỏe của người dân nên họ muốn tất cả phải an toàn, kể cả nhân viên vườn thú. Động vật cũng phải an toàn và đó là lý do chúng tôi ủng hộ quyết định của Chính phủ".

Sáng 4/1, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo có tổng cộng 37.400 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua. Tỷ lệ dương tính theo ngày ở mức 3,24%.