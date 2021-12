Ấn Độ điều gấp tên lửa S-400 lên biên giới, đối phó nguy cơ từ Pakistan

(VTC News) -

Theo truyền thông Ấn Độ, đây là trung đoàn tên lửa phòng không S-400 “Triumph” vừa được Nga chuyển giao cho quân đội Ấn Độ trong tháng 11 vừa qua, chúng lập tức được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ sau một tháng.

Theo tờ Hindustan Times, trung đoàn tên lửa trên đã được triển khai đến vùng biên giới phía tây Ấn Độ, cụ thể hơn là bang Punjab. Các hệ thống S-400 tiếp theo sẽ được bố trí xung quanh đường kiểm soát thực tế (LOC) chạy dọc tuyến biên giới giáp với Pakistan.

Không quân Ấn Độ cho biết, việc triển khai S-400 đến Punjab sẽ tăng cường đáng kể năng lực phòng không của nước này dọc theo vùng biên giới phía Tây.

Việc Ấn Độ triển khai trung đoàn tên lửa S-400 đầu tiên đến Punjab cho thấy New Delhi vẫn lo ngại những cơ nguy đến từ khu vực biên giới phía tây nước này. (Ảnh: RT)

Về lý do tại sao S-400 có thể được triển khai dọc theo biên giới của Ấn Độ với Pakistan chứ không phải Trung Quốc, một số chuyên gia quân sự cho rằng không quân Pakistan mới là một mối đe dọa tiềm tàng hơn so với Trung Quốc. Trong khi đó không quân Ấn Độ có ưu thế trên không hơn ở khu vực biên giới giáp với Trung Quốc do lợi thế về địa hình.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin xác về việc Nga đã chuyển giao bao nhiêu hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ, thậm chí hai bên còn giữ kín quá trình này.

Trước đó, vào tháng 11, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đưa ra thông báo hoan nghênh việc Nga bàn giao sớm trung đoàn tên lửa S-400 đầu tiên cho nước này và quyết định triển khai đơn vị này lên biên giới. Phía Nga sau đó cũng phát đi thông điệp cho biết hợp đồng S-400 với New Delhi đã bắt đầu được thực hiện.

Theo hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD được hai bên ký trước đó vào năm 2018, Ấn Độ đã đặt mua ít nhất 5 trung đoàn tên lửa S-400 từ Nga, kế hoạch thực hiện thỏa thuận này dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2024.

Trước khi New Delhi tiếp nhận trung đoàn S-400 đầu tiên, nhiều ý kiến cho rằng Mỹ sẽ tìm cách ngăn cản thỏa thuận này khi không muốn Ấn Độ tiếp tục mua sắm vũ khí từ Moskva. Bên cạnh đó hợp đồng này còn vi phạm Đạo luật chống kẻ thù của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), cho phép Washington trừng phạt các nước mua vũ khí của Nga.

Dù vậy, hồi tháng 10 vừa qua, một nhóm nghị sỹ Mỹ đã đề xuất một dự luật miễn trừ Ấn Độ khỏi đạo luật CAATSA, trong bối cảnh Washington cần sự ủng hộ của New Delhi trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Các thỏa thuận vũ khí quan trọng khác được hoàn tất nhân chuyến thăm của Tổng thống Putin là Nga cấp phép cho Ấn Độ sản xuất súng trường Kalashnikov AK-203 ở Amethi, Uttar Pradesh.