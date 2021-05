Ấn Độ: Ca mắc COVID-19 trong ngày giảm mạnh, dân nhảy xuống sông né tiêm vaccine

(VTC News) -

Hôm 24/5, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, nước này ghi nhận 195.815 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Đây là ngày có ca mắc COVID-19 mới giảm sâu nhất sau nhiều tuần liên tiếp nước này ghi nhận người nhiễm mới trên 200.000 trường hợp. Đến nay, Ấn Độ vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới - sau Mỹ, tổng số ca mắc lên 26.947.496 triệu người.

Trong khi đó, số người chết do nCoV trong ngày cũng giảm mạnh. Trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này báo cáo có thêm 3.498 trường hợp chết do COVID-19, thấp hơn nhiều so với con số trước đó một ngày - 4.454 người. Ấn Độ hiện có tổng số 307.249 người chết.

Ấn Độ bất ngờ ghi nhận ca mắc COVID-19 giảm mạnh trong ngày sau nhiều ngày liên tục tăng trên 200.000 người. (Ảnh: Shutterstock)

Mặc dù ca mắc và chết do COVID-19 trong ngày giảm song các chuyên gia y tế tin rằng số ca thiệt mạng mới trên thực tế có thể cao hơn nhiều lần. Các chuyên gia cũng cảnh báo, Ấn Độ có thể phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ ba trong những tháng tới và nhiều bang ở nước này có thể không có khả năng tiêm chủng do thiếu nguồn cung vaccine.

Trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành, Ấn Độ liên tục kêu gọi người dân tiêm vaccine phòng ngừa sớm nhất có thể. Bắt đầu từ 1/5, chương trình tiêm chủng tại Ấn Độ đã mở rộng cho công dân trên 18 tuổi.

Tuy nhiên, gần 200 dân làng Sisaunda, thuộc bang Uttar Pradesh đã bỏ chạy tán loạn và thậm chí còn nhảy xuống sông khi các nhân viên y tế tới đây tiêm vaccine. Sự việc xảy ra hôm 22/5. Dân làng cho biết, họ nhảy xuống sông vì một số người đã nói với họ rằng đây không phải là vaccine mà là thuốc tiêm “chất độc”.

Tương tự, hôm 24/5, đám đông khoảng 100 người ở làng Malikhedi, huyện Ujjain, bang Madhya Pradesh vác gậy đuổi đánh nhóm quan chức tới đây vận động tiêm vaccine COVID-19.

Ấn Độ là quốc gia có cơ sở sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Nước này hiện chỉ mới tiêm chủng COVID-19 đầy đủ cho hơn 41,6 triệu người, tương đương 3,8% trong tổng số 1,35 tỷ dân.