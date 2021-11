Ấn Độ: Bọt trắng độc hại phủ kín sông, dân New Delhi vẫn đổ ra tắm

(VTC News) -

Video: Mặc sông có bọt độc, dân Ấn vẫn đổ xô đi tắm

Những ngày qua, sông Yamuna đoạn chảy qua thủ đô New Delhi (Ấn Độ) phủ đầy lớp bọt trắng độc hại, một phần do các chất ô nhiễm thải ra từ các ngành công nghiệp ở New Delhi.

Tuy nhiên, hôm 10/11, hàng trăm tín đồ theo đạo Hindu vẫn tới sông này tắm để đánh dấu lễ hội Chhath Puja.

Rajesh Kumar Verma là một trong số những người tới sông Yamuna cầu nguyện. Anh biết có bọt độc hại trên sông nhưng vẫn bất chấp mối nguy hại tới sức khỏe.

"Có gì phải sợ. Nếu sợ thì chúng tôi cầu nguyện thế nào", Verma nói.

Yamuna, dài 1.376 km là một trong những con sông linh thiêng nhất Ấn Độ nhưng cũng nằm trong nhóm những con sông ô nhiễm nhất thế giới.

Yamuna trở nên ô nhiễm hơn trong nhiều năm qua do hầu hết nước thải của New Delhi, thuốc trừ sâu từ trang trại các bang lân cận đều đổ trực tiếp ra sông này bất chấp luật chống ô nhiễm.

Những mảng bọt trắng độc hại bắt đầu xuất hiện từ 8/11. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những mảng bọt trông như các tảng băng nhỏ nổi trên mặt nước.

Cả mặt sông Yamuna bị phủ kín bởi lớp bọt trắng độc hại. (Ảnh: PTI)

Giới chức địa phương đã triển khai xuồng máy để vớt tạm bọt và dựng các rào chắn bằng thanh tre để ngăn bọt tràn vào bờ sông.

New Delhi, nơi sinh sống của 20 triệu dân là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Người dân thủ đô Ấn Độ đang phải sống dưới một lớp sương khói dày đặc bao quanh thành phố sau lễ hội Diwali cuối tuần qua.

Hôm 10/11, SAFAR, cơ quan giám sát môi trường của Ấn Độ cho biết chất lượng không khí của New Delhi ở mức rất thấp.