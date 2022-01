Ấn Độ bỏ giải, tuyển nữ Việt Nam sáng cửa vào tứ kết Asian Cup 2022

(VTC News) -

Tuyển nữ Ấn Độ phải hủy trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt đấu thứ hai bảng A Asian Cup 2022 do COVID-19 bùng phát, khiến đội bóng này không đủ 13 cầu thủ ra sân.

Theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), hủy 1 trận đấu đồng nghĩa phải chia tay giải. Thành tích của tuyển nữ Ấn Độ bị xóa, do đó bảng A chỉ còn 3 đội tuyển là Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Iran.

Tuyển nữ Ấn Độ (áo xanh) bỏ giải khiến cục diện các bảng bị xáo trộn.

Do bảng A chỉ còn 3 đội, nên ở các bảng B và C, thành tích với đội cuối bảng sẽ không được tính. Đây là bất lợi lớn với các đội đang cạnh tranh suất đi tiếp với vị trí đội thứ ba xuất sắc nhất, trong đó có tuyển nữ Việt Nam.

Điều kiện cần với thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện tại là phải xếp trên Myanmar sau vòng bảng. Sau lượt đầu tiên, Việt Nam và Myanmar đều chưa có điểm, nhưng Việt Nam xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-3 so với -5).

Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là cố gắng có trận hòa với Nhật Bản, hoặc thua Nhật Bản với cách biệt ít nhất có thể để vẫn có thể xếp trên Myanmar sau lượt thứ hai (gần như chắc chắn Myanmar thua Hàn Quốc).

Nếu làm được điều này, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần 1 điểm trước Myanmar ở trận cuối để chắc chắn có vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, qua đó bước vào vòng so sánh điểm số, hiệu số với các đội xếp thứ ba ở các bảng khác.

Tuyển nữ Việt Nam có trận thua chấp nhận được trước Hàn Quốc.

Ở bảng A, Trung Quốc thắng Đài Loan (Trung Quốc) 4-0, thắng Iran 7-0. Hiện cả Đài Loan (Trung Quốc) và Iran đều có 0 điểm, với hiệu số lần lượt là -4 và -7. Nếu ở lượt cuối hai đội tuyển này hòa nhau, cả hai gần như chắc chắn có vé vào bán kết.

Ngược lại, nếu trận này phân thắng bại, đội thua sẽ so hiệu số với các đội tuyển đứng hạng ba ở bảng khác. Với hiệu số -7 (thấp nhất trong các đội đứng thứ ba hiện tại), Iran đang ở thế bất lợi. Nếu Iran thua Đài Loan (Trung Quốc), tuyển nữ Việt Nam sẽ có lợi thế lớn.

Ở bảng B, đội đứng thứ ba là Thái Lan. Không khó hình dung kịch bản Thái Lan thua Australia và thắng Indonesia ở 2 lượt đấu còn lại, do thực lực các đội tuyển rất chênh lệch. Do phải trừ thành tích đối đầu với Indonesia, nên Thái Lan nhiều khả năng sẽ bước vào vòng so thành tích các đội thứ ba với 0 điểm cùng hiệu số âm.

Vấn đề của đội bóng xứ Chùa vàng là thua Australia với cách biệt ít nhất có thể. Hiện hiệu số bàn thắng bại của Thái Lan là -1, nên nếu thua Australia với cách biệt dưới 3 bàn, chắc chắn Thái Lan có mặt ở tứ kết.

Nhiệm vụ của tuyển nữ Việt Nam lúc này là cố gắng dồn sức cho trận gặp Myanmar và hạn chế bàn thua trước Nhật Bản, sau đó chờ đợi diễn biến có lợi ở các bảng đấu khác.

Thái Lan (áo xanh) thua Philippines, nhưng vẫn đang là đội xếp thứ ba có lợi thế lớn nhất.

Tình hình các đội xếp thứ ba hiện tại:

Bảng A: Iran, 1 trận, 0 điểm, hiệu số -7

Bảng B: Thái Lan, 1 trận, 0 điểm, hiệu số -1

Bảng C: Việt Nam, 1 trận, 0 điểm, hiệu số -3

2 trong số 3 đội thứ ba có thành tích xuất sắc nhất có mặt tại tứ kết.