Ấn Độ bác tin hàng triệu dân chết vì COVID-19

(VTC News) -

Hôm 20/7, Trung tâm Phát triển Toàn cầu (CGD) - một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, cho biết có từ 3,4 triệu đến 4,7 triệu người đã chết ở Ấn Độ do COVID-19, gấp 8 đến 11 lần so với con số chính thức. Kết quả nghiên cứu này đưa Ấn Độ trở thành nước có số người chết cao nhất thế giới do COVID-19.

Theo con số công bố chính thức, hiện tại, Ấn Độ đang xếp thứ 3 thế giới về số người chết với 419.000 trường hợp. Mỹ đang dẫn đầu với 610.000 người chết và Brazil đứng thứ hai với 545.000 ca.

Ấn Độ là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Nghiên cứu mới nhất này dấy lên nhiều nghi ngờ về các số người chết chính thức được công bố tại Ấn Độ. Các chuyên gia cho rằng số ca COVID-19 tử vong trên thực tế của Ấn Độ có lẽ phải vài triệu, chứ không thể ở mức vài trăm nghìn.

Những tuần gần đây, một số ban của quốc gia Nam Á này đã điều chỉnh số liệu ca mắc bệnh và thiệt mạng vì COVID-19. Theo đó thêm hàng nghìn ca tử vong được ghi nhận.

CGD đã sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để ước tính số lượng người chết vì virus SARS-CoV-2 đến ngày 21/6, trong đó các chuyên gia sử dụng phương pháp toán học ngoại suy số liệu ghi nhận ca chết của 7 bang chiếm khoảng 50% dân số Ấn Độ…

Tuy nhiên, hôm 22/7, Chính phủ Ấn Độ cho biết, đây là một "giả định táo bạo khi nhận định khả năng về số người chết ở những người nhiễm bệnh là như nhau ở tất cả các bang".

“Giả thuyết tất cả các trường hợp thiệt mạng do COVID-19 là không dựa trên sự thật và hoàn toàn ngụy biện", Chính phủ Ấn Độ cho hay.

Chính phủ Ấn Độ khẳng định, nước này có "chiến lược truy vết kỹ lưỡng", thử nghiệm diện rộng, thừa nhận dù một số trường hợp mắc bệnh có thể không được phát hiện kịp thời song "việc bỏ sót trường hợp tử vong là khó xảy ra".

Tuy nhiên, tuyên bố của Chính phủ Ấn Độ cũng cho hay, Bộ Y tế nước này "công bố dữ liệu COVID-19 dựa trên số liệu do chính quyền bang báo cáo", cho rằng đã "liên tục tư vấn" cho các bang về việc ghi nhận các trường hợp chết một cách hợp lý.