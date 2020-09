'Ẵm trọn' xe mô tô thể thao trị giá gần 70 triệu đồng khi mua Yamaha Exciter

Chỉ trong hơn 1 tháng diễn ra, đã có hàng ngàn phần quà hấp dẫn và giá trị được trao đến tay các khách hàng của Yamaha Motor Việt Nam thông qua chương trình khuyến mãi “Lướt vua côn tay, rinh ngay quà khủng”, với tỉ lệ trúng giải cực cao cứ 3 người tham gia sẽ có 1 người trúng giải. Chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng mua xe Exciter sẽ kéo dài đến hết 31/10/2020.

Exciter – sự lựa chọn phù hợp cho những bạn trẻ đam mê tốc độ

Chị T.T.T.H (Hải Phòng) là người vô cùng may mắn khi trúng thưởng giải Nhất một xe máy Yamaha MT-15 trị giá 69.000.0000 đồng vui sướng chia sẻ: “Cảm xúc của tôi thật sự vô cùng khó tả, tôi vẫn còn chưa tin vận may đến với mình như vậy. Lần đầu tiên trúng giải lại còn nhận được giải thưởng lớn nhất. Đầu tháng 8 vừa qua, vợ chồng tôi có mua xe Exciter của Yamaha màu xanh bạc, được tặng mã dự thưởng và thần may mắn đã mỉm cười với chúng tôi khi mã dự thưởng đã giúp vợ chồng tôi rinh về giải thưởng trị giá nhất. Exciter là chiếc xe mà cả 2 vợ chồng đều yêu thích bấy lâu vì xe chạy rất êm, dáng thể thao đẹp, tiết kiệm xăng phù hợp với sở thích hay đi phượt của chúng tôi. Ngoài ra, Exciter lại cũng rất dễ sử dụng nên không chỉ ông xã mà cả tôi cũng chạy trong phố được”.

Khách hàng trúng giải nhất - xe mô tô Yamaha MT-15 trị giá 69 triệu đồng

Anh N.V.N (Hà Nội) – khách hàng may mắn máy trúng giải nhì (máy tính xách tay Acer Nitro 5) cho hay: “Ngoài thiết kế bắt mắt, mạnh mẽ, mình rất thích cảm giác lái mỗi khi ngồi trên Exciter. Mình đã thử trải nghiệm rất nhiều dòng xe côn tay nhưng vẫn ưng Exciter nhất. Lúc mua xe mình không nghĩ nhiều đến việc trúng thưởng, chỉ đơn giản là mình đang có nhu cầu đổi xe lại gặp trúng đợt có khuyến mãi. Không ngờ lại trúng ngay laptop, thật sự quá bất ngờ.”

Nhanh chóng tạo ấn tượng và chiếm lấy trái tim các biker ngay từ khi ra mắt, cho đến nay Exciter vẫn là biểu tượng của những bứt phá giới hạn với hàng loạt dấu ấn qua hành trình 15 năm đầy đam mê. Để luôn xứng danh với cái tên “Vua Côn Tay” mà giới mê xe dành tặng, Exciter đã không ngừng có những cải tiến vượt trội về cả ngoại hình lẫn động cơ và công nghệ, tính năng.

Mỗi một lần thay đổi, Exciter lại vượt lên chính những giới hạn của mình. Chính sự cải tiến không ngừng nghỉ đó đã giữ Exciter vững vàng ở ngôi đầu bảng của dòng xe tay côn tại Việt Nam từ khi ra mắt cho tới nay và trở thành biểu tượng của dòng xe thể thao Yamaha.

Sở hữu dáng vẻ khoẻ khoắn và nam tính với thiết kế mang đậm dấu ấn đặc trưng DNA của Yamaha, bên cạnh phiên bản Exciter 135 được yêu thích từ trước đó, các phiên bản mới nhất hiện nay là Exciter 150 có giá bán lẻ đề xuất từ 46,99 - 48,99 triệu VNĐ.

Vẫn còn rất nhiều quà tặng hấp dẫn chờ đợi các khách hàng của Yamaha trong chương trình khuyến mại hấp dẫn quay số trúng thưởng “Lướt vua côn tay – Rinh ngay quà khủng” có tỉ lệ trúng thưởng cao (cứ 3 người tham gia sẽ có 1 người trúng), với cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau :

Giải Nhất: 40 xe MT-15, trị giá 69.000.000 đồng/xe

Giải Nhì: 120 Laptop Acer Nitron 5, trị giá 24.990.000 đồng/chiếc

Giải Ba: hàng ngàn điện thoại Samsung Galaxy A31, trị giá 6.490.000 đồng/chiếc

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, Yamaha Motor Việt Nam còn hỗ trợ phí đăng ký khi mua xe máy Exciter bất kì phiên bản nào.

Thời gian chương trình khuyến mãi vẫn còn kéo dài đến hết ngày 31/10/2020.

Mọi thông tin về chương trình xin liên hệ Hotline 18001588 hoặc truy cập website Yamaha Motor Việt Nam.