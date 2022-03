Ẩm thực Việt tái khởi động sau 2 năm đại dịch

(VTC News) -

Nằm trong chuỗi sự kiện ẩm thực thường niên do Vietcetera và Mastercard đồng tổ chức, Tuần lễ Nhà hàng Việt Nam diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM từ 5-13/3/2022.

“Có hai lý do để chúng tôi tổ chức sự kiện Tuần lễ Nhà hàng Việt Nam. Lý do đầu tiên là để khởi động ngành công nghiệp F&B sau hai năm đầy thử thách bởi quá trình phong tỏa và đóng cửa biên giới. Chúng tôi tin rằng chương trình trong khuôn khổ Flavors Việt Nam 2022 này có thể đem đến một luồng sức sống mới cho thị trường ẩm thực và đồ uống. Lý do thứ hai là giúp các thực khách nội địa có thêm cơ hội thưởng thức và khám phá nhiều hơn nữa những nhà hàng đang định hình nên nền ẩm thực Việt Nam” - Ông Hảo Trần, CEO Vietcetera phát biểu.

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Campuchia và Lào của Mastercard, cho biết: “Đại dịch đã thúc đẩy ‘thói quen số’ tại Việt Nam, và thói quen này sẽ còn tồn tại lâu dài. Đây chính là lý do khiến người tiêu dùng hiện nay đang kỳ vọng có nhiều trải nghiệm số đa kênh và liền mạch hơn trong quá trình tương tác với các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực F&B. Mastercard cam kết tiếp tục hợp tác với những đối tác hàng đều để khai thác sức mạnh của dữ liệu, mang đến các giải pháp thanh toán sáng tạo và những trải nghiệm bổ ích, với mục tiêu hỗ trợ ngành F&B của Việt Nam phục hồi và phát triển bền vững hơn bao giờ hết”.

Có 30 nhà hàng tại TP.HCM và 10 nhà hàng tại Hà Nội cùng tham gia chuẩn bị cho những thực đơn trưa và tối đặc biệt dành riêng cho Tuần lễ Nhà hàng Việt Nam 2022. Nhiều món ăn hấp dẫn dự kiến sẽ được giới thiệu cho các thực đơn trưa, tối - như mì cắt Tứ Xuyên (nhà hàng Madam Kew), pate gan gà (nhà hàng Ngọc Sương Seafood & Bar),... hay thực đơn theo chủ đề (nhà hàng Ngoặm).

40 điểm nhà hàng tại Hà Nội và TP.HCM cùng quy tụ trong sự kiện ẩm thực nhằm mang lại trải nghiệm hương vị độc đáo cho người tiêu dùng.

Bên cạnh tuần lễ nhà hàng Việt Nam, chuỗi sự kiện cũng bao gồm các hoạt động ẩm thực đa dạng khác diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như Hội thảo Ẩm thực & Đồ uống Việt Nam, Lễ trao giải Nhà hàng & Quán Bar Việt Nam, Thử thách Đầu bếp Tiềm năng.

Trước đó, tại Hội thảo Ẩm thực và Đồ Uống Việt Nam 2022, hơn 550 người tham dự cùng nhiều gương mặt nổi bật trong ngành F&B Việt đã cùng thảo luận về những quan điểm, ý tưởng liên quan đến sự phục hồi của ngành hậu COVID-19. Hội thảo xoay quanh các thách thức mà thị trường đã và đang phải đối mặt, kèm theo đó là những chia sẻ về các chủ đề như giải pháp chuyển đổi số nhằm đem đến trải nghiệm ăn uống an toàn và tiện lợi, nhu cầu ngày càng tăng của thực khách đối với sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, hay về những hướng đi sáng tạo và bền vững mới.