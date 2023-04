Ám ảnh pháo sáng ở sân Hàng Đẫy: Hà Nội FC bị phạt 360 triệu đồng trong 5 năm

(VTC News) -

Trong công văn gửi Hà Nội FC trước trận đấu ở vòng 6 V-League 2023, bên cạnh đề nghị tạo điều kiện cho cổ động viên Hải Phòng, đội bóng đất cảng cam kết không đốt pháo sáng. Nếu đội bóng của chủ tịch Văn Trần Hoàn có phương án để đảm bảo điều này, Hà Nội FC bớt được một nỗi lo đáng kể. Trong những năm qua, đội bóng Thủ đô mất một khoản tiền không nhỏ để nộp phạt do không kiểm soát được CĐV, để pháo sáng xuất hiện ở sân Hàng Đẫy.

Năm 2018, Hà Nội FC bị phạt 20 triệu đồng ngay từ vòng một trong trận gặp Hải Phòng. Tại vòng 9, đến lượt Thanh Hóa khiến đại diện thủ đô đau đầu với án phạt 30 triệu đồng.

Hà Nội FC nhiều lần bị phạt tiền vì pháo sáng.

Đỉnh điểm của mùa giải này là trận đấu giữa Hà Nội FC vs Nam Định. Các cổ động viên (CĐV) đội khách vi phạm rất nhiều quy định. Ban tổ chức giải nêu rõ: “Ban tổ chức sân vi phạm công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu vì để xảy ra các tình trạng: bắn pháo sáng vào trong sân vận động; đốt pháo sáng trong sân; ném nhiều chai nước, vật lạ xuống sân; khán giả chạy xuống sân thi đấu và mang băng rôn có nội dung không phù hợp vào sân".

Chưa dừng lại ở đó, trong giai đoạn cuối mùa giải, Hà Nội FC tiếp tục bị phạt thêm 30 triệu đồng trong trận đấu tiếp đón Sông Lam Nghệ An vì pháo sáng.

Tại mùa giải 2019, một trong những sự cố đáng quên nhất trong lịch sử V-League xảy ra. CĐV Nam Định đốt và bắn pháo sáng khiến một CĐV ở khán đài đối diện bị bỏng nặng. CLB Hà Nội nhận án phạt kịch khung với tổng cộng 85 triệu đồng, đồng thời bị "treo sân" (thi đấu trên sân nhà không có khán giả) 2 trận.

Trước đó, tại vòng 6, đại diện thủ đô cũng bị phạt tới 70 triệu đồng khi tiếp đón CLB Hải Phòng. 2019 là năm đáng quên với ban tổ chức sân Hàng Đẫy. Đến mùa giải 2020 và 2022, số lần đốt pháo sáng của các CĐV giảm, Hà Nội FC chỉ mất tổng cộng 55 triệu đồng vì lý do này.

Tổng cộng, sau 5 năm gần nhất, Hà Nội phải đóng số tiền phạt lên tới 360 triệu đồng vì lý do liên quan đến pháo sáng.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng thuộc vòng 6 V-League 2023 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 13/4. Trước trận đấu, đội khách gửi công văn đề nghị Hà Nội FC tài trợ 1.000 vé thường, 20 vé VIP và tạo điều kiện cho CĐV Hải Phòng mang dụng cụ cổ vũ vào sân. Đổi lại, CLB Hải Phòng cam kết đội khách không đốt pháo sáng.

Giang Nguyễn