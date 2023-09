Alona đón đầu xu hướng in ấn trực tuyến tại Việt Nam

(VTC News) -

Dịch vụ in ấn đang là lĩnh vực “hái ra tiền” khi ngày càng có nhiều công ty in ấn ra đời với đa dạng dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Nếu khách hàng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công ty in ấn chuyên nghiệp tại Việt Nam, tham khảo và chọn lựa ngay Công ty Alona. Với phương châm khách hàng là thượng đế, Alona chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi khách hàng.

Alona - Dẫn đầu xu thế cung cấp dịch vụ in online chất lượng cao

Công ty in ấn và thiết kế Alona được thành lập từ ngày 9/9/2016 với tiền thân là xưởng in Vinaprint. Alona chuyên cung cấp dịch vụ in ấn trực tuyến cho khách hàng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Alona còn cung cấp dịch vụ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, truyền tải văn hóa doanh nghiệp thông qua các sản phẩm in ấn đặt hàng trực tuyến.

Nền tảng in ấn trực tuyến Alona.

Mỗi sản phẩm khi khách hàng đặt in online tại Alona đều được đội ngũ nhân sự thiết kế chỉn chu trong từng đường nét, màu sắc, phông chữ. Công ty in ấn Alona sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu sản phẩm in của doanh nghiệp. Dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ, Alona luôn phục vụ tận tâm, tận tình; hỗ trợ đối tác tìm ra công cụ và phương tiện truyền tải mục tiêu hiệu quả nhất tới khách hàng tiềm năng.

Mọi dịch vụ in ấn đều được Alona thực hiện

Đến với Alona, khách hàng sẽ được cung cấp các gói dịch vụ in lớn nhỏ, đa dạng theo yêu cầu như in ấn bao thư; in ấn bìa đựng hồ sơ, biểu mẫu; in ấn túi giấy, hộp giấy; in ấn sách báo; in ấn sổ tay; in ấn tờ rơi, brochure; in ấn bao bì, hộp; in ấn danh thiếp; in ấn thẻ nhựa; in ấn nhãn decal; in ấn phiếu giảm giá (voucher).

Quy trình đặt in online nhanh chóng - dễ dàng

Với thời đại công nghệ 4.0 phát triển, mọi giao dịch đặt hàng ngày nay được tối giản hết mức khi khách hàng chỉ cần ngồi một chỗ và thao tác đặt hàng thông qua “một lần chạm”. Bắt kịp xu thế này, Alona cho ra mắt trang website đặt in online giúp mọi khách hàng dù là cá nhân hay khách hàng tổ chức có thể thực hiện ngay trên đó, tiết kiệm thời gian.

Bước 1: Truy cập website

Khách hàng xem các dịch vụ và sản phẩm của Alona trên website và nhận thêm thông tin tư vấn theo nhu cầu hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Bước 2: Chọn sản phẩm cần in

Khách hàng lựa chọn thiết kế sản phẩm cần in theo mong muốn và nhu cầu

Sản phẩm in tại Alona.

Bước 3: Chọn thông số in và click đặt hàng

Điền đầy đủ các thông số in, yêu cầu, kích thước và tiến hành click đặt hàng

Bước 4: Chọn hình thức thanh toán

Sau khi tiến hành đặt in sản phẩm thành công, khách hàng cần thanh toán trước 50% với khách hàng tại TP.HCM và thanh toán dứt điểm với khách hàng các tỉnh lân cận.

Bước 5: Tiến hành in ấn và bàn giao thành phẩm

Sau khi hoàn thành mẫu theo yêu cầu, Alona tiến hành in theo số lượng lớn và giao sản phẩm tới tay khách hàng.

Lý do khách hàng nên lựa chọn công ty in ấn Alona

Cho tới nay, Alona là một trong những địa chỉ in ấn và thiết kế uy tín tại Việt Nam. Các sản phẩm của Alona khi tới tay khách hàng đều nhận được đánh giá cao về thiết kế và in ấn, giá rẻ hợp lý với mọi đối tượng khách hàng.

Ưu điểm khi lựa chọn dịch vụ in tại Alona.

Kỹ thuật in hiện đại

Để nâng cao chất lượng in trên từng sản phẩm, Alona đã nhập khẩu máy móc kỹ thuật số từ Nhật Bản cùng kỹ thuật in ấn hiện đại . Kỹ thuật in này có thể in trên nhiều loại bề mặt khác nhau với chất lượng hình ảnh đẹp, sắc nét, màu sắc chuẩn, lâu phai.

Thiết kế ấn tượng chỉ có tại Alona

Alona cũng sở hữu những thiết kế đẹp mắt, mẫu mã đa dạng, giúp nổi bật phong cách của thương hiệu. Các thiết kế sẽ có màu sắc phù hợp với từng lĩnh vực, có hình ảnh phù hợp với doanh nghiệp, có logo, slogan, hình ảnh sản phẩm giúp gây ấn tượng với khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chất liệu in đa dạng

Chất liệu in của Alona rất đa dạng từ Couche, giấy Kraft, giấy Ford, thẻ nhựa PVC, Decal, giấy Ivory,... Điểm đặc biệt là các chất liệu này đều có thể tái sử dụng và rất thân thiện với môi trường. Mức giá của mỗi ấn phẩm sẽ được Alona định giá theo chất liệu, số lượng và quy cách mà khách hàng yêu cầu.

Đội ngũ nhân sự tận tâm, chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân sự chính là lực lượng nòng cốt giúp Alona phát triển như ngày hôm nay. Nhân sự Alona đều là người trẻ, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và in ấn.

Đội ngũ nhân viên Alona sẵn sàng hỗ trợ tư vấn dịch vụ in chi tiết, đưa ra giải pháp in phù hợp và báo giá in hợp lý nhất cho khách hàng. Ngoài ra, đội ngũ nhân sự thiết kế tập trung sáng tạo ra những mẫu in đẹp, bắt mắt, thu hút, tạo hiệu ứng như khách hàng mong đợi.

Truy cập ngay Alona Website: https://alona.vn