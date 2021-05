Alisson đi vào lịch sử Liverpool

Alisson không cầm được nước mắt sau khoảnh khắc lịch sử trong màu áo Liverpool trên sân The Hawthorns. Theo Opta, với pha lập công này, thủ thành người Brazil trở thành thủ môn đầu tiên ghi bàn cho "The Kop" kể từ khi CLB thành lập vào năm 1892.

Phút 90+5 trong trận đấu với West Brom, khi thầy trò HLV Juergen Klopp đang bị đối thủ cầm hòa 1-1 và đứng trước nguy cơ tiến gần vé dự Europa League, Alisson lên tham gia tấn công ở một tình huống phạt góc.

Cú đánh đầu của Alisson khiến thủ thành West Brom không thể cản phá.

Quả tạt của Trent Alexander-Arnold đưa bóng tìm đến vị trí của thủ môn Liverpool. Tình huống bật cao đánh đầu của anh đánh bại thủ thành Sam Johnstone, giúp "The Kop" vỡ òa với chiến thắng 2-1 vào phút cuối.

Alisson trở thành thủ môn thứ 6 ghi bàn tại Premier League. Trước anh, lần lượt Peter Schmeichel (2001), Brad Friedel (2004), Paul Robinson (2007), Tim Howard (2012) và Asmir Begovic (2013) đã làm được điều này. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1992 là thủ môn thứ 4 vừa ghi bàn, vừa kiến tạo tại giải.

Bàn thắng của Alisson cũng cho thấy khả năng thay đổi cục diện ở những phút cuối của Liverpool. Thủ môn người Brazil ghi bàn thắng thứ 38 ở khoảng thời gian sau phút 90 cho "The Kop" tại Premier League, nhiều hơn ít nhất 13 pha lập công so với bất kỳ đối thủ nào trong lịch sử giải đấu.

Alisson vừa trải qua mùa giải khó khăn ở Liverpool. Anh dính chấn thương hông, phải nghỉ thi đấu tổng cộng 10 trận và không được trở về Brazil chịu tang cha do những quy định phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt của chính phủ Anh. Do đó, bàn thắng trên sân The Hawthorns mang ý nghĩa lớn và khiến thủ thành này bật khóc.

Chiến thắng trước West Brom thắp lên hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới cho thầy trò HLV Klopp. Đội chủ sân Anfield hiện có 63 điểm, kém đội đứng thứ tư Chelsea 1 điểm. Liverpool sẽ phải cố hết sức giành trọn 6 điểm trước Burnley và Crystal Palace, đồng thời hy vọng đối thủ sảy chân.