Alibaba mở rộng mảng bán buôn ở 10 nước

(VTC News) -

Mới đây, Alibaba.com - nền tảng thương mại trực tuyến của công ty Alibaba – ra mắt dịch vụ “Nhà cung cấp được xác minh” để phục vụ cho thị trường các doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức B2B (Từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp).

Theo gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, trong mảng thương mại B2B xuyên biên giới, niềm tin là chìa khóa giữa người mua và nhà cung cấp. Các đơn đặt hàng bán buôn có thể có giá hàng nghìn USD, vì vậy người mua cần phải tin tưởng vào nơi mà họ sẽ chi trả số tiền lớn như vậy. Nhà cung cấp được xác minh là một chương trình xác minh tính hợp pháp của hoạt động của từng nhà cung cấp trên toàn cầu khi kinh doanh trên nền tảng của Alibaba.

Nhà cung cấp được xác minh được xác định thông qua "thẻ Nhà cung cấp được xác minh" trên Alibaba.com.

Nhà cung cấp được xác minh là gì?

Nhà cung cấp được xác minh là cấp thành viên dành riêng cho các nhà sản xuất trên Alibaba.com, giúp nâng cao uy tín của nhà bán hàng và tạo sự tin tưởng cho người mua.

Chương trình cung cấp cho người bán dịch vụ xác minh tại chỗ từ một trong những tổ chức chứng nhận danh tiếng hàng đầu thế giới là SGS. Bằng cách sử dụng dịch vụ tư vấn xác minh của bên thứ ba này, người mua có thể yên tâm rằng Nhà cung cấp được xác minh hoàn toàn khách quan và không có bất kỳ sự thiên vị nào.

Mỗi nhà cung cấp được xét cấp thẻ Nhà cung cấp được xác minh phải trải quá trình đánh giá, bao gồm việc xem xét đến 100 tiêu chí nằm trong 8 danh mục là: Đảm bảo hậu mãi, Hồ sơ công ty, Sản phẩm chính, Chất lượng quản lý, Khả năng sản xuất, Khả năng nghiên cứu và phát triển, Khả năng Dịch vụ và Khả năng của chuỗi cung ứng.

Nhà cung cấp được xác minh được xác định thông qua thẻ Nhà cung cấp được xác minh trên Alibaba.com. Người mua có thể nhìn thấy thẻ này trong kết quả tìm kiếm của nền tảng, trên các trang sản phẩm và trên hồ sơ công ty của nhà cung cấp.

Ông Roger Lou – Giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam, cho biết: “Trên sàn Alibaba.com, sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam luôn được đánh giá cao về chất lượng thành phẩm, kỹ năng xuất khẩu và dịch vụ khách hàng. Bằng cách giới thiệu gói Thành viên Nhà cung cấp được Xác minh, chúng tôi muốn nhấn mạnh khả năng sản xuất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam cho những người mua B2B toàn cầu, và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn”.

Những lợi ích độc quyền dành cho Nhà cung cấp được xác minh

Các thành viên của chương trình Nhà cung cấp được xác minh được hưởng các lợi ích độc quyền, cụ thể:

Báo cáo đánh giá toàn diện: người mua được tải xuống báo cáo đánh giá toàn diện của Nhà cung cấp được xác minh do bên thứ ba uy tín cung cấp. Người bán được xác minh có thể hiển thị báo cáo đánh giá này cho người mua trên các Mini Site của mình.

Mỗi nhà cung cấp được xét cấp thẻ Nhà cung cấp được xác minh phải trải quá trình đánh giá, bao gồm việc xem xét đến 100 tiêu chí.

Quyền truy cập vào tài liệu này có ý nghĩa lớn vì nó cung cấp cho người mua một cái nhìn sâu sắc về chi tiết và hoạt động kinh doanh của nhà cung cấp. Mức độ minh bạch này sẽ mang lại sự tin tưởng cao hơn cho người mua, và giúp tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng kinh doanh hơn cho nhà cung cấp.

Các video đã được xác minh: Nhà cung cấp được xác minh cũng có thể tùy chọn gửi video cho các công ty kiểm tra để được đưa vào danh mục “Đã xác minh” trên trang chủ của mình trên Alibaba.com.

Những video này cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động kinh doanh, và giới thiệu các cơ sở của nhà cung cấp là đáng tin cậy đối với người mua. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho cả người mua và nhà cung cấp vì người mua không cần đến tận nơi xem hàng.

Gian hàng độc quyền “Nguồn từ các nhà máy”: “Nguồn từ các nhà máy” là một định danh mới trên Alibaba.com thay thế cho thẻ “Các nhà máy OEM cao cấp”. Định danh này thể hiện các sản phẩm đến trực tiếp từ nơi chúng được sản xuất. Ngoài việc thể hiện độ tin cậy trên gian hàng, thẻ “Nguồn từ các nhà máy” còn đưa các Nhà cung cấp được xác minh vào một gian hàng đặc biệt trên trang web Alibaba.com.

Người mua có thể truy cập trang này từ trang chủ của Alibaba.com và cuộn đến cửa sổ “Sản phẩm tùy chỉnh”, họ sẽ tìm thấy phần “Nguồn từ các nhà máy” – bao gồm các sản phẩm từ các Nhà cung cấp được Xác minh.

Ngoài ra, thành viên Nhà cung cấp được xác minh còn được hưởng nhiều lợi ích khác như: trở thành thành viên câu lạc bộ nhà cung cấp đã được xác minh và tham gia chương trình Phát triển KOL Việt Nam; Đảm bảo tăng lưu lượng truy cập như người bán có xếp hạng sao cao trong vòng 6 tháng cho các thành viên mới thông qua "Star Direct"; 60 gian hàng mỗi năm và 10 tài khoản phụ (so với nhà cung cấp hạng GGS chỉ có 20 gian hàng mỗi năm và 5 tài khoản phụ); Lời khuyên về tài khoản cá nhân do chuyên gia dịch vụ cung cấp cùng với phân tích gian hàng chuyên sâu; Ưu tiên đăng ký các chương trình khuyến mãi trên website như March Expo hoặc Super September; Kết nối nhà cung cấp đã được xác minh với người mua chất lượng cao hơn bằng cách ưu tiên truy cập vào 25% báo giá hàng đầu do những người mua đó đăng trên thị trường RFQ (Thị trường Yêu cầu báo giá).

Tư cách thành viên Nhà cung cấp được xác minh hiện chưa áp dụng cho tất cả các thị trường tại thời điểm này. Chỉ có các nhà cung cấp ở Trung Quốc, Italia, Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ mới có thể có cơ hội trở thành Nhà cung cấp được xác minh.