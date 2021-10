Ái nữ của CEO tập đoàn Huawei bị chê thậm tệ khi ra MV mới

Ngày 8/10, trang HK01 đưa tin Diêu An Na (Annabel Yao) ra mắt MV Letter, ca khúc nằm trong album Faith · Hope · ART được phát hành vào đầu tháng 9. Tuy nhiên, khán giả không đánh giá cao những kỹ năng thanh nhạc mà công chúa của tập đoàn Huawei thể hiện trong MV.

Theo HK01, từ khóa "MV của Diêu An Na khó nghe" đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi sau khi sản phẩm được ra mắt. Trong đó, có nhiều đánh giá giọng hát Diêu An Na không đặc sắc. Cô lạm dụng các công cụ chỉnh sửa giọng khiến âm sắc nghe giống nhiều ca sĩ nghiệp dư khác. Thao tác nhảy của Diêu An Na bị đánh giá là thiếu dứt khoát, thiếu sức hấp dẫn. Cả MV bị đánh giá có chất lượng trung bình.

Tháng 1, cô ra mắt MV đầu tay Back Fire, Diêu An Na nhận về hàng loạt lời chê bai như "không biết hát, không biết nhảy, chỉ có điều kiện", còn sản phẩm âm nhạc bị chê "quê mùa".

Hồi tháng 3, Diêu An Na thể hiện khả năng vũ đạo trong một clip tự quay tại nhà. Tuy nhiên, cô nhận nhiều ý kiến chê bai hơn là động viên, khen ngợi.

163 cho biết có nhiều bình luận phía dưới sản phẩm âm nhạc như "Tài năng có hạn nhưng lại đam mê làm ca sĩ", "Tôi không hiểu cô ấy đang nhảy múa hay biểu diễn thái cực quyền, trông rất buồn cười", "Diêu An Na ngoài xinh xắn thì không có điểm gì ấn tượng"...

Trước phản ứng tiêu cực, con gái CEO Huawei đáp: "Tôi chấp nhận những lời phê bình, góp ý từ các bạn. Tôi đang chăm chỉ tập luyện và chuẩn bị cho các sản phẩm mới. Hy vọng được mọi người đón nhận". Sau 6 tháng, Diêu An Na chưa cho thấy sự tiến bộ, sản phẩm âm nhạc ra mắt không tạo được điểm nhấn.

Sinh năm 1998, Diêu An Na là con gái của CEO Huawei Nhậm Chính Phi và người vợ thứ hai Diêu Lăng. Năm 9 tuổi, An Na đã thích múa và được đào tạo bài bản tại trung tâm dạy múa ở thành phố Thượng Hải. Trong gian đoạn này, cô đã xuất hiện ở một số vở như Hồ thiên nga, Gái nhảy, Người đẹp ngủ trong rừng...

Ngay khi vừa ra mắt một ngày, Diêu An Na đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Ok! và người đại diện của hãng xe SUV. Cô còn trở thành thành viên chính thức của show giải trí Nhà hàng Trung Hoa mùa 5, một trong những chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất Trung Quốc.

Hiện tại, Diêu An Na thường xuyên được mời tham gia các sự kiện nghệ thuật, thời trang của nhà mốt danh tiếng. Theo Sina, đây là điều chưa từng xảy ra trong giới giải trí Hoa ngữ, chứng minh sự hậu thuẫn khổng lồ mà người đẹp sinh năm 1998 đang có.

Tuy nhiên, sau hơn 10 tháng gia nhập showbiz, An Na vẫn chưa chứng minh được tài năng nghệ thuật của bản thân. Trên mạng xã hội, cô bị đánh giá năng lực không nổi bật, chỉ nổi tiếng nhờ gia thế.