Ai là người lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn, khiến vạn quân nhà Minh khiếp sợ?

C

Nghệ An

Sau một năm đình chiến, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn ngày càng lớn mạnh. Trước thế và lực mới, Lê Lợi và các tướng lĩnh quyết định chủ động tiến công để hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước.

Trong hội nghị bàn kế sách tiến thủ lâu dài, Lê Lợi và bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa đã tán thành một kế sách có tầm chiến lược do tướng Nguyễn Chích đề xướng. Theo đó, nghĩa quân tạm rời bỏ căn cứ chật hẹp ở núi rừng Thanh Hóa, tiến vào Nghệ An để xây dựng căn cứ địa mới, làm cơ sở tiến lên phản công tiêu diệt nhà Minh.

Trên đường tiến vào Nghệ An, nghĩa quân Lam Sơn đánh bại địch ở đồn Đa Căng do Lương Nhữ Hốt giữ, thu được nhiều khí giới. Tiếp đà thắng lợi, quân Lam Sơn tiếp tục đánh lui quân do viên quan người Việt là Cầm Bành làm chỉ huy, chiếm được thành Trà Long, rồi liên tiếp đánh bại địch ở Khả Lưu, Bồ Ải. Những thất bại liên tiếp khiến lực lượng quân Minh ở Nghệ An bị tiêu hao đáng kể, kế hoạch chủ động phản công của quân Minh bị đập tan.

Tháng giêng năm 1425, nghĩa quân Lam Sơn, dưới sự lãnh đạo đầy mưu lược của Lê Lợi, đã nhanh chóng thu phục phần lớn châu, huyện của Nghệ An và đến tháng 2 thì làm chủ hoàn toàn miền đất này (trừ thành Nghệ An đang bị giặc vây chặt).

Trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8/1425, nghĩa quân Lam Sơn do các tướng như Đinh Lễ, Trần Nguyên Hãn, Doãn Nỗ, Lê Đa Bồ lần lượt giải phóng vùng Diễn Châu, Tân Bình, Thuận Hóa. Quân giải phóng tiến công đến đâu, nhân dân nhất tề nổi dậy đến đó khiến quân giặc nhanh chóng tan rã. Cuối cùng, quân Minh phải rút vào trong thành Nghệ An cố thủ.