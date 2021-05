Ai là người khiến Britney Spears sụp đổ?

Trong vòng vài tháng, có đến 4 bộ phim tài liệu về cuộc đời Britney Spears được lên sóng. Trong số đó, có hai tác phẩm được nữ ca sĩ quan tâm là Framing Britney Spears của The New York Times và The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship do BBC sản xuất.

Phong trào #FreeBritney và những bộ phim tài liệu được truyền thông xem là “cứu cánh”, giúp cô sớm thoát khỏi quyền giám hộ từ cha ruột. Tuy nhiên, bản thân nữ ca sĩ không hài lòng với loạt phim này. Britney Spears thậm chí tuyên bố các bộ phim tài liệu là đạo đức giả.

Ở Hollywood, ít có ai được như Britney Spears. Dù đã qua thời hoàng kim, nhưng thông tin về nữ ca sĩ luôn xuất hiện dày đặc, những câu chuyện đời tư vẫn được quan tâm hơn bao giờ hết.

Không ai biết Britney Spears đang nghĩ gì. Tuy nhiên, công chúng luôn muốn công chúa nhạc pop một lần kể hết những bi kịch cô đối mặt. Bởi, những gì người hâm mộ nhìn thấy hiện giờ đều là thông tin từ người ngoài cuộc.

Nỗi đau tình bắt đầu chuỗi bi kịch

Nhiều năm nay, Britney Spears không nhận trả lời phỏng vấn bất kỳ tờ báo nào. Bi kịch Britney Spears chỉ được công chúng biết đến thông qua ba kênh chính: Thông tin từ phiên tòa về quyền giám hộ, ông Jamie trả lời truyền thông và phong trào #FreeBritney.

Bi kịch của nữ ca sĩ bắt đầu từ lúc cô quyết định cạo đầu. Khoảnh khắc Britney Spears bước vào tiệm làm tóc ngày 16/2/2007, cạo đi mái tóc dài đặc trưng đã khởi đầu chuỗi ngày bi kịch. E! Online gọi đây là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử văn hóa đại chúng.

Thời điểm ấy, hình ảnh khuôn mặt trang điểm nhem nhuốc của Britney Spears phản chiếu qua khung cửa xe hơi, khi cô bị hàng chục tay săn ảnh lao vào “xâu xé" - đó là hình ảnh đầy bi kịch của một ngôi sao, khiến chính công chúng cũng phải sợ hãi.

Sự đổ vỡ trong hôn nhân khiến Britney Spears sụp đổ. (Ảnh: People)

Ba tháng trước đó, Britney đệ đơn ly hôn với Kevin Federline - người đàn ông cô từng xem là tình yêu của đời mình. Sự đổ vỡ trong hôn nhân đẩy bà mẹ hai con (lúc đó Sean Preston mới một tuổi, Jayden James được hai tháng) vào bi kịch.

"Spears luôn gặp khó khăn trong các mối quan hệ, lần này với Kevin cũng vậy. Khi hôn nhân kết thúc cũng là lúc cô gục ngã”, một người bạn của nữ ca sĩ nói với E! Online.

Nói về sự gục ngã của Britney Spears, truyền thông cho rằng sự thất vọng trong hôn nhân tác động rất lớn đến nữ ca sĩ. Trước khi vấp ngã, Spears từng mong muốn có được gia đình hạnh phúc sau rất nhiều mối tình đổ vỡ. “Cô ấy muốn tìm thấy niềm vui bên gia đình. Nhưng chúng tôi biết rằng điều đó khó mà thành hiện thực”, người này nói với E! Online.

Do hy vọng nhiều vào mối tình với Kevin, khi chuyện tình kết thúc, cô không chỉ mất chồng mà còn là đánh mất cả giấc mơ, đánh mất chính mình, lạc lối trên con đường sự nghiệp.

Sự sụp đổ của một ngôi sao

Sau khi hôn nhân tan vỡ, Britney Spears lao vào tiệc tùng, gia nhập hội bạn khét tiếng ăn chơi của Hollywood gồm Paris Hilton và Lindsay Lohan. Theo The Guardian, bộ ba thu hút sự chú ý ở mọi nơi họ đến, hậu quả là những bức ảnh Spears với gương mặt phờ phạc, cầm giày cao gót trên tay mỗi khi tiệc tàn lan truyền chóng mặt trên truyền thông.

Những cuộc ăn chơi thâu đêm đã đẩy Britney Spears vào con đường nghiện ngập. Chỉ vài ngày trước vụ cạo trọc đầu, nữ ca được khuyến khích đến cơ sở cai nghiện ở Antigua. Chưa đầy 24 giờ, cô quyết định rời trại và trở lại Los Angeles, Mỹ.

Theo E! Online, điều đầu tiên Britney Spears muốn làm là thử đến thăm các con. Tuy nhiên, cô lại chọn đến tiệm cắt tóc, tự tay cầm dao cạo loại bỏ mái tóc dài. “Khi chứng kiến Spears cạo đầu, tôi nghĩ cô ấy muốn loại bỏ quá khứ. Cô luôn cảm thấy bản thân bị sai khiến. Cạo đầu là cuộc nổi loạn cuối cùng của nữ ca sĩ. Cô muốn gửi thông điệp không muốn bị kiểm soát nữa”, nguồn tin nói.

Công chúa nhạc pop rơi vào trầm cảm, bi kịch kéo dài. (Ảnh: TMZ)

Sau khi cạo trọc đầu, nữ ca sĩ đến thăm các con. Tuy nhiên, chồng cũ không cho nữ ca sĩ tiếp cận hai đứa trẻ. Cơn thịnh nộ của Britney Spears lên đỉnh điểm. Thời điểm ấy, nhiều người lên án, chỉ trích Spears cuồng loạn vì cô cầm ô tấn công xe hơi của paparazzi. Nhưng thực tế đó là khoảnh khắc bế tắc tận cùng.

“Spears nhanh chóng rơi vào trầm cảm. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp. Cô luôn có cảm giác bị tra tấn và không biết tin ai. Cô luôn nghĩ bản thân bị theo dõi”, người bạn của nữ ca sĩ trả lời E! Online.

Đến khi được quyền nuôi con, lúc ấy tâm lý của nữ ca sĩ không còn ổn định. Đỉnh điểm, Britney Spears tự nhốt mình trong phòng cùng hai con trai đến 72 giờ liên tiếp. Cảnh sát phải can thiệp để đưa ba người ra ngoài. Đây là "giọt nước tràn ly" khiến nữ ca sĩ phải chịu sự quản thúc kéo dài suốt 13 năm.

Năm 2008, tòa án phán quyết Britney Spears phải có người giám hộ. Jamie Spears - cha ruột nữ ca sĩ - thực hiện trọng trách này. Ngoài ra, luật sư Andrew Wallets được bổ nhiệm quản lý tài chính.

Từ giây phút đó, Britney Spears như không còn là chính mình. Nữ ca sĩ không còn là biểu tượng lộng lẫy của nhạc pop, của những bản hit đình đám, chỉ còn hình ảnh cô tăng cân, hoặc điên loạn gào khóc ở một góc phố nào đó và bị cánh săn ảnh chụp được.

Ai đẩy Britney vào bi kịch?

Suốt nhiều năm về sau, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, Britney Spears vẫn là “món ngon béo bở” với truyền thông.

Theo Daily Star, trong bài đăng mới nhất trên Instagram, Britney Spears cho rằng các nhà sản xuất phim tài liệu đang đào bới quá khứ của cô. Nữ ca sĩ lên tiếng chỉ trích hai bộ phim Framing Britney Spears của The New York Times và The Battle For Britney: Fans, Cash And A Conservatorship của BBC.

Spears cho rằng nhà sản xuất phim chỉ trích truyền thông đối xử tệ với cô nhưng cuối cùng lại làm điều tương tự.

Nhưng không chỉ phim tài liệu, truyền thông đối xử tệ với Spears. Đơn cử bi hài nhất có thể kể đến bạn trai cũ Justin Timberlake. Chỉ ít ngày sau khi phim tài liệu do The New York Times sản xuất phát sóng, Justin Timberlake chính thức lên tiếng xin lỗi nữ ca sĩ sau 16 năm liên tục nói xấu cô.

Britney Spears trải qua nhiều mối tình tan vỡ. (Ảnh: Back Grid)

"Tôi đã thấy những tin nhắn nhận xét về mình. Tôi muốn xin lỗi vì im lặng suốt thời gian qua, đặc biệt là đến Britney Spears và Janet Jackson. Tôi tôn trọng họ. Họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống", Timberlake viết tâm thư xin lỗi người yêu cũ.

Những người từng công kích Britney Spears đều lên tiếng xin lỗi, trong số đó có Diane Sawyer - người từng hỏi Spears làm gì sai để bị bạn trai bỏ, Matt Lauer - người đặt vấn đề Britney Spears là bà mẹ tồi và Sarah Silverman, nghệ sĩ hài có trò đùa khiếm nhã về nữ ca sĩ trên sân khấu MTV Video Music Awards 2007.

“Britney, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi rất xấu hổ nếu có xúc phạm cô. Với tôi, tình huống ấy chỉ là công việc. Nhưng với cô thì chắc chẳng khác gì đấu tố, và tôi là người chịu trách nhiệm cho những điều mình nói ra”, Silverman nói.

Bên cạnh đó, quyền giám hộ cũng là bi kịch kéo dài của Spears. Theo The New York Times, phong trào #FreeBritney ra đời khoảng năm 2009, nhằm mục đích "giải cứu" Britney Spears khỏi quyền giám hộ. Câu chuyện về quyền giám hộ kéo dài dai dẳng suốt nhiều năm ròng, kéo theo vô số tin tức bên lề về cuộc sống bị giám sát của Spears.

Britney Spears - công chúa nhạc pop đã có thời kỳ đỉnh cao, rực rỡ mà bất kỳ ca sĩ nữ nào, cũng muốn có. Spears và âm nhạc của cô từng là giấc mơ, ký ức của cả một thế hệ ở thời đại thế giới chuyển giao thế kỷ. Những ca khúc hit của Spears là tuyên ngôn của biết bao cô gái, là sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới.

Thế nhưng, Britney Spears cũng là nạn nhân điển hình của nền công nghiệp giải trí khốc liệt, ở đó chính tiền tài, danh vọng, sắc dục đã bóp nghẹt cuộc đời của một cô gái nổi tiếng quá sớm.