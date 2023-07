(VTC News) -

Đu đủ là trái cây giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn đu đủ. Vậy đu đủ có tác dụng gì và những ai không nên ăn đu đủ?

Thành phần dinh dưỡng và những tác dụng của đu đủ

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tờ Bold Sky cho biết, quả đu đủ được coi là một trong những loại trái cây lành mạnh nhất, chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Một quả đu đủ nhỏ (khoảng 150g) có thể cung cấp:

Calo 59

Protein 1g

Carbohydrate 15g

Chất xơ 3g

Kali 11% nhu cầu dinh dưỡng cần trong 1 ngày (RDI)

Vitamin B9 14% RDI

Vitamin A 33% RDI

Đu đủ còn chứa vitamin B1, B3, B5, K, E, carotenoids, enzyme papain, quercetin, flavonoid, zeaxanthin… Đặc biệt trong đu đủ lượng beta caroten, một tiền chất của vitamin A nhiều hơn trong các rau quả khác.

Khi chín, quả đu đủ có chứa 90% nước, 13% đường, không có tinh bột, nhiều caretenoid acid hữu cơ và các chất đạm chống ôxy hóa nên có tác dụng tốt cho hệ thống tim mạch, có thể ngăn ngừa bệnh ung thư kết tràng.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn tờ The Times of India, đu đủ rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ăn đu đủ thường xuyên vào buổi sáng hoặc giữa giờ ăn để hạn chế cơn đói kịp thời và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, ung thư, giảm huyết áp và giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý.

Đu đủ rất tốt cho sức khỏe.

Mặc dù đu đủ rất tốt cho sức khỏe, nhưng chúng có thể không an toàn để tiêu thụ cho tất cả mọi người. Những người bị một số tình trạng cụ thể phải tránh thêm đu đủ vào chế độ ăn uống của họ. Vậy ai không nên ăn đu đủ?

Ai không nên ăn đu đủ?

Các vấn đề về đường hô hấp

Báo Thanh niên dẫn nguồn tờ Boldsky cho biết, đu đủ chứa một loại enzym tên là Papain, là chất gây dị ứng mạnh, do đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn hô hấp. Nếu đang bị hen suyễn thì nên tránh loại trái cây này.

Bệnh thận

Đu đủ chứa vitamin C - đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch trong cơ thể. Tuy nhiên, quá nhiều vitamin C có thể gây hại cho thận, đặc biệt là những người mắc bệnh thận. Bổ sung liều vitamin C cao có thể hình thành khối u ở thận.

Phụ nữ mang thai

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tờ Bold Sky cho biết đu đủ, đặc biệt là đu đủ xanh, khi ăn quá nhiều có thể gây sảy thai ngoài ý muốn. Đu đủ sống rất nhiều mủ, là nguyên nhân có thể kích hoạt các cơn co thắt tử cung, do đó có thể dẫn đến sảy thai.

Nếu chỉ ăn một lượng đu đủ vừa phải thì có thể không gây hại gì đối với sức khỏe. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, phụ nữ mang thai không nên ăn đu đủ xanh.

Những người tiêu hóa kém

Đu đủ là chất nhuận tràng tuyệt vời và là nguồn giàu chất xơ rất tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều có thể có tác động xấu đến dạ dày. Lúc này, thay vì điều trị các vấn đề về dạ dày như táo bón và khó tiêu, nó có thể dẫn đến tiêu chảy và đầy hơi.

Người bị hạ đường huyết

Những người bị hạ đường huyết hoặc lượng đường trong máu thấp nên tránh ăn đu đủ. Ăn quá nhiều có thể dẫn đến các triệu chứng như run rẩy và tim đập nhanh.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "Ai không nên ăn đu đủ?". Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa đu đủ nhé.

Hạ An (Tổng hợp)