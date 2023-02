Ai điều hành Trung tâm đăng kiểm ở Huế sau khi toàn bộ ban giám đốc bị bắt?

(VTC News) -

Trưa 28/2, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Thanh Tuệ xác nhận, ông vừa được lãnh đạo Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh. Trước khi được bổ nhiệm, ông Tuệ là kỹ sư cơ khí động lực - đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hiện Sở GTVT và Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang tiếp tục thực hiện quy trình để bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuệ là Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế để quản lý toàn diện các hoạt động của Trung tâm sau khi toàn bộ 3 người trong ban giám đốc này bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế trở lại hoạt động bình thường. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Ông Nguyễn Thanh Tuệ cho biết: “Ngày 17/2 tôi được lãnh đạo Sở làm quy trình và có quyết định bổ nhiệm làm Phó Giám đốc điều hành Trung tâm và từ ngày 18/2 đến nay Trung tâm trở lại làm việc bình thường. Mặc dù tinh thần còn khá hoang mang, lo lắng nhưng nhờ được cấp trên động viên nên anh em cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, không làm ảnh hưởng đến người dân. Bản thân tôi cũng đề nghị toàn bộ anh em trong đơn vị là phải làm việc một cách nghiêm túc đúng quy định nhưng không được quá cứng nhắc để tránh ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng".

Phó Giám đốc điều hành Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế cho hay, hiện ở cả 2 cơ sở của đơn vị là 75.01S (trụ sở ở đường Điện Biên Phủ, TP Huế) và 75.02S (phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) có 32 cán bộ, nhân viên. Trong đó có 12 đăng kiểm viên với 9 đăng kiểm viên cao cấp.

Cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế làm việc tập trung, nghiêm túc. (Ảnh: Nguyễn Vương)

“Theo quy định thì hiện lượng đăng kiểm viên của Trung tâm là đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, việc số lượng xe đến đăng kiểm khá đông (khoảng 140 – 150 phương tiện/ngày) nên anh em làm việc khá vất vả và thường phải làm việc quá giờ để phục vụ khách hàng”, ông Nguyễn Thanh Tuệ chia sẻ.

Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế tâm sự: “Thời điểm giám đốc và 2 phó giám đốc bị lực lượng công an bắt giữ toàn bộ đơn vị rất hoang mang. Thậm chí một số anh em còn có ý định xin nghỉ việc. Bản thân tôi thời điểm đó cũng xuống tinh thần và được người thân, gia đình khuyên xin nghỉ việc”.

Trước đó vào chiều 16/2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội nhận hối lộ và khám xét nơi ở đối với ba thành viên của Ban Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế là Đào Hữu Long; Trần Hưng Huy và Dương Phúc Thiện.

Theo cơ quan công an, Đào Hữu Long - Giám đốc; Trần Hưng Huy - Phó Giám đốc và Dương Phúc Thiện - Phó Giám đốc của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế bị khởi tố, bắt tạm giam là do từ năm 2018 đến nay đã nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

NGUYỄN VƯƠNG