Ai Cập quyết giữ tàu Ever Given, đòi bồi thường 1 tỷ USD

"Tàu Ever Given sẽ phải tiếp tục ở lại kênh đào Suez cho đến khi chúng tôi hoàn tất cuộc điều tra. Chúng tôi hi vọng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận. Con tàu sẽ được phép rời đi ngay khi chủ tàu đồng ý bồi thường", ông Osama Rabie, Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA), tuyên bố.

Ai Cập kiên quyết giữ tàu Ever Given để đòi bồi thường.

Hồi đầu tháng 4, khi Ever Given mới được giải cứu, SCA đã đòi bồi thường 1 tỷ USD do thiệt hại từ vụ việc gây ra.

SCA ước tính chính phủ Ai Cập mất khoảng 95 triệu USD phí cầu đường. Tuy nhiên, khoản tiền 1 tỷ USD còn bao gồm chi phí thuê máy móc để giải cứu tàu Ever Given, thiệt hại vật chất tại kênh đào và tiền công cho 800 công nhân tham gia nỗ lực giải cứu con tàu.

Shoei Kisen Kaisha, chủ tàu Ever Given, cho biết, họ chưa được chính quyền Ai Cập liên hệ. Trong khi đó, tập đoàn Evergreen Marine - hãng thuê tàu Ever Given, cho biết, họ sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường.

Siêu tàu chở hàng Ever Given dài 400m và trọng tải 220.000 tấn, chở theo hàng trăm nghìn container hàng hóa, đã mắc kẹt tại kênh đào Suez từ hôm 23/3 đến 30/3. Sự cố trên đã làm 450 tàu thuyền lớn nhỏ không thể lưu thông ở cả 2 đầu của kênh đào.