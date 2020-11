Agribank phát động phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại TP. HCM

Ngày 16/11, tại TP.HCM, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2013 - 2019 và phát động phong trào giai đoạn 2020-2023 tại các đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh, Đảng ủy khối Ngân hàng TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM; ông Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, lãnh đạo Công an 24 quận, huyện trên địa bàn; ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên Hội đồng thành viên Agribank, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Nam, lãnh đạo các Ban tại Trụ sở chính, Văn phòng đại diện khu vực miền Nam, Giám đốc các Chi nhánh loại I, loại II, Giám đốc Công ty trực thuộc và các cá nhân trực tiếp tham gia, thực hiện phong trào, tại cơ sở.

Những năm qua, kinh tế - xã hội của TP.HCM liên tục tăng trưởng tốt, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có nhiều tiến bộ. Có được như vậy một phần là nhờ sự đóng góp tích cực của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với lực lượng Công an TP.HCM làm nòng cốt và các đơn vị Agribank là một trong những hạt nhân tích cực.

Trong giai đoạn phát động thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" 2013 - 2019, các đơn vị Agribank trên địa bàn đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ an ninh, trật tự; góp phần xây dựng môi trường hoạt động, kinh doanh an toàn, ổn định.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Sỹ Quang đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của các đơn vị Agribank trên địa bàn.

Ông đề nghị các đơn vị thuộc Agribank tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng Công an cùng các sở, ban, ngành của TP.HCM để thực hiện tốt phong trào, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao… góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trên địa bàn, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nói chung cũng như đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Thực hiện phong trào giai đoạn 2020 - 2023, các đơn vị Agribank sẽ tiếp tục đưa nội dung phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thành công việc thường xuyên; tiếp tục quán triệt trong cán bộ, nhân viên các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Thành ủy, UBND TP.HCM về phong trào; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; kiện toàn lực lượng bảo vệ cơ quan; xây dựng nội quy, quy trình công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị theo quy định; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi thông tin cảnh báo các loại tội phạm và các hình thức phạm tội có liên quan đến hoạt động ngân hàng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.

Hội nghị được tổ chức thực sự có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần phòng ngừa các loại tội phạm đã, đang còn tiềm ẩn nguy cơ đe doạ trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là hoạt động ngân hàng với đặc thù là nơi cất giữ, giao dịch tiền bạc.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Công an TP.HCM cũng trao giấy khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân của Agribank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".