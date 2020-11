Agribank chi nhánh Đăk Lăk ghi dấu ấn trong hoạt động tài trợ an sinh giáo dục

Tham dự Lễ khai giảng có bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đình Hoan, Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, Ban Ngành của tỉnh; các Trường Cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh; các nhà tài trợ và toàn thể cán bộ, giảng viên cùng 400 sinh viên đại diện cho hơn 10 ngàn sinh viên của nhà trường.

Tại Lễ Khai giảng, thay mặt đơn vị Agribank CN tỉnh Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Agribank PGD Đại học Tây Nguyên đã trao bảng tượng trưng tài trợ an sinh giáo dục trị giá 150 triệu đồng cho Trường Đại học Tây Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Agribank PGD Đại học Tây Nguyên trao bảng tượng trưng tài trợ an sinh giáo dục trị giá 150 triệu đồng cho Trường Đại học Tây Nguyên

Trước đó, Agribank Đắk Lắk triển khai hàng loạt các hoạt động tài trợ an sinh giáo dục nhằm chung tay vun đắp sự nghiệp trồng người, như Góp sách ủng hộ chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo"; tài trợ công trình sửa chữa Trường Mầm non Hoa Lan, tại xã IaLốp, huyện Ea Súp; tài trợ xây dựng Trường THCS Y Ngông Niê Kdăm tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar; tài trợ tủ sách, thiết bị học tập tại Trường THCS CưDrăm, huyện Krông Bông; tặng vở cho các cháu học sinh tại Trường tiểu học BuônPar, xã CưPrao, huyện MaDrắk; tài trợ chương trình “Đọt chuối non” do Báo Tiền Phong tổ chức.