AFC: Đội tuyển Việt Nam kì vọng vào Huỳnh Như, Tuyết Dung ở World Cup 2023

(VTC News) -

"Tuyết Dung và Huỳnh Như đi đầu trong hành trình ra mắt World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam", Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết.

Trong bài viết, AFC đề cao vai trò của Tuyết Dung và Huỳnh Như. Tại đấu trường bóng đá lớn nhất thế giới, kinh nghiệm của bộ đôi này là điều mà không phải cầu thủ nào trong đội tuyển Việt Nam cũng có được.

"HLV Mai Đức Chung trông cậy vào sự góp mặt của hai trụ cột lâu năm là Tuyết Dung và Huỳnh Như để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đối mặt với những thử thách tại bảng E. Họ cùng với 21 cầu thủ khác được HLV Mai Đức Chung lựa chọn. Đó phần lớn là những người nằm trong đội hình vô địch SEA Games 32", AFC viết.

AFC đánh giá cao vai trò của Huỳnh Như.

Vai trò trụ cột của Tuyết Dung và Huỳnh Như được thể hiện qua số lần ra sân cho đội tuyển Việt Nam. Tuyết Dung đang đứng đầu về số lần thi đấu với 113 trận, xếp sau là Huỳnh Như với 96 trận.

Bên cạnh đó Tuyết Dung và Huỳnh Như cùng nhau giành 4 tấm HCV SEA Games các năm 2017, 2019, 2022 và 2023. Huỳnh Như đã 5 lần giành quả bóng vàng nữ Việt Nam, trong khi Tuyết Dung nhận giải thưởng này 2 lần.

AFC cũng chỉ ra rằng yếu tố thời tiết là một trong những thách thức đối với đội tuyển Việt Nam. New Zealand lúc này đang là mùa đông, khí hậu lạnh, không giống như thời tiết nóng bức ở Hà Nội mà thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa trải qua.

"Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đến New Zealand vào thứ năm. Họ hi vọng sẽ tận dụng 2 tuần để thích nghi với điều kiện tại đây. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu với New Zealand và Tây Ban Nha", trang chủ AFC viết.

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang New Zealand hôm qua (5/7) và có mặt ở Auckland sáng nay. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ ra sân tập ngay buổi chiều để duy trì nhịp vận động, tích cực chuẩn bị cho World Cup 2023.

Văn Hải