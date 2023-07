AEON khai trương siêu thị tinh gọn đầu tiên tại khu vực phía Nam

(VTC News) -

Tiếp nối thành công của AEON The Nine - Siêu thị tinh gọn đầu tiên ra mắt tại Hà Nội vào năm 2022, AEON Việt Nam khai trương AEON Bình Dương New City tại Trung tâm Mua sắm SORA Gardens SC, Thành phố Mới Bình Dương, đưa mô hình này vào khu vực phía Nam. Siêu thị có diện tích 5.000m2, mang những trải nghiệm mua sắm chuẩn AEON đến gần hơn với khách hàng địa phương.

AEON Bình Dương New City.

Mang gần trải nghiệm, sống trọn mỗi ngày

Với mô hình Siêu thị tinh gọn, AEON Việt Nam hướng đến đáp ứng được nhu cầu “gần và tiện” của số đông cư dân thành thị với các sản phẩm, dịch vụ cùng trải nghiệm mua sắm chất lượng “chuẩn AEON”, từ đó giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày.

Quầy salad tại Siêu thị AEON Bình Dương New City.

Với không gian thoải mái và diện tích lên đến 5.000m2, AEON Bình Dương New City nằm ở tầng trệt TTMS Sora Garden SC, bao gồm 2 khu vực chính là Khu ẩm thực Delica và Siêu thị. Với đa dạng sản phẩm và dịch vụ chất lượng chuẩn AEON với giá cả hợp lý, AEON Bình Dương New City được kì vọng sẽ góp phần nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương.

Khu ẩm thực tự chọn Delica có diện tích hơn 710m2 với sức chứa 90 chỗ ngồi, là địa điểm lý tưởng để các gia đình, nhóm bạn bè tụ họp, chủ động lựa chọn món ăn theo sở thích từ đa dạng nền văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan cùng các quầy salad bar, các loại sushi,... khu vực Barista Beans chuyên phục vụ cà phê thơm ngon cùng nhiều loại trà, bánh ngọt khác nhau, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Tiếp theo là khu vực siêu thị - nơi đáp ứng lượng lớn nhu cầu mua sắm cho cư dân, gia đình trẻ tại khu vực Thành phố mới Bình Dương.

Siêu thị AEON Bình Dương New City mang đến các sản phẩm chất lượng, tiện lợi cho cuộc sống hàng ngày như các loại thực phẩm tươi sống, nhiều sản phẩm hữu cơ đáp ứng xu hướng sống khỏe. Thêm vào đó, các sản phẩm chế biến sẵn (Ready to eat), sơ chế sẵn (Ready to cook), sản phẩm đông lạnh,… sẽ giúp các gia đình tiết kiệm thời gian, thuận tiện khi sử dụng.

Khách hàng còn có thể mua sắm đa dạng các sản phẩm từ nhãn hàng riêng của AEON như TOPVALU, đồ gia dụng từ HÓME CÓORDY với chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản.

Các sản phẩm sơ chế sẵn “Sẵn sàng chế biến” (Ready-to-cook) tại Siêu thị AEON Bình Dương New City hướng đến mang lại sự tiện lợi và thoải mái cho khách hàng.

Dành cho các gia đình có trẻ em, siêu thị AEON Bình Dương New City giới thiệu đa dạng các loại sữa công thức dinh dưỡng dành cho trẻ em từ 0 tuổi với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trong nước và nước ngoài; sản phẩm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; sản phẩm dinh dưỡng ăn dặm dành cho bé từ 4 tháng tuổi như các loại bánh, bột ăn dặm, nước ép, rong biển, ruốc, mì, nui, gia vị…

Nhằm mang đến sự thuận tiện, nhanh chóng cho khách hàng theo xu hướng chuyển đổi số, tại AEON Bình Dương New City tích hợp các tiện ích công nghệ qua các trang thiết bị như: tủ chứa đồ thông minh, máy chọn món tự động, quầy thanh toán bán tự động.

Khách hàng trải nghiệm máy chọn món tự động tại Siêu thị AEON Bình Dương New City.

Một trong những điểm hấp dẫn, thu hút khách hàng đó là sự xuất hiện của Glam Beautique AEON Bình Dương New City - điểm đến chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp đa trải nghiệm tại Thành phố Mới Bình Dương.

Với diện tích hơn 400m2, Glam Beautique tại AEON Bình Dương New City là cửa hàng thứ 8 thuộc chuỗi cửa hàng chuyên doanh chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp do AEON Việt Nam phát triển và vận hành. Hứa hẹn đây sẽ là "thiên đường" đáp ứng da dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho các chị em.

Tại Glam Beautique, khách hàng có thể tìm mua được đa dạng các sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, trang điểm, sản phẩm công nghệ chăm sóc sắc đẹp như lược điện, máy massage... cùng các dịch vụ soi da, tư vấn tận tình bởi đội ngũ nhân viên am hiểu sản phẩm.

Đặc biệt, Glam Beautique AEON Bình Dương New City tập trung bố trí riêng khu vực các sản phẩm thiên nhiên và hữu cơ từ nhiều thương hiệu uy tín. Ngoài ra, Glam Beautique AEON Bình Dương New City cũng là cửa hàng đầu tiên trong chuỗi cửa hàng chuyên doanh này chào đón thêm sự góp mặt của Quầy hoa tươi Dalat Hasfarm.

Đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng

Với mục tiêu không chỉ cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng mang đến sự an tâm và an toàn cho cuộc sống hàng ngày của khách hàng, AEON Việt Nam còn hướng đến cùng cộng đồng địa phương kiến tạo tương lai phát triển bền vững, ở 3 khía cạnh: kinh tế, xã hội và môi trường.

Trước đó, vào tháng 5/2023, AEON Việt Nam đã tổ chức Ngày hội tuyển dụng cho AEON Bình Dương New City, mang đến hơn 200 cơ hội việc làm cho lao động địa phương, thu hút được hàng ngàn ứng viên đến ứng tuyển.

Toàn bộ nhân viên mới cũng đã trải qua 2 tuần đào tạo, làm việc trực tiếp tại AEON Bình Dương Canary để học hỏi các kĩ năng, kiến thức cần thiết, chuẩn bị cho quá trình vận hành siêu thị. Doanh nghiệp luôn hướng tới góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành bán lẻ Việt Nam; bên cạnh việc đảm bảo trải nghiệm mua sắm phục vụ khách hàng.

Ngày hội Tuyển dụng của Siêu thị AEON Bình Dương New City diễn ra vào 2 ngày 13 và 20/5 tại Thành phố Mới Bình Dương.

Nhằm giảm thiểu tối đa các tác động của ngành kinh doanh bán lẻ lên môi trường tại những nơi AEON hiện diện, AEON Việt Nam chủ trương sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên địa phương thông qua các sáng kiến hỗ trợ và chung tay cùng khách hàng xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững, như giảm 1.000 đồng/giao dịch khi khách hàng không sử dụng túi ni-lông dùng 1 lần khi mua sắm.

Trước đó, ngày 7/7, AEON Việt Nam đã phối hợp với BECAMEX TOKYU tổ chức Lễ trồng cây với chủ đề “Cánh rừng quê hương” xung quanh Trung tâm Mua sắm SORA Gardens SC, thu hút hơn 300 người tham gia cùng nhau trồng hơn 1.300 cây, từ đó chung tay xây dựng một không gian sống trong lành, nhiều cảnh quan xanh cho hôm nay và mai sau.

Hoạt động góp phần thúc đẩy và bảo toàn sự đa dạng sinh học của môi trường sống tại Thành phố mới, từ đó người dân địa phương có thể tận hưởng khi đến tham quan và mua sắm.

Bảo Anh