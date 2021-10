Adele phá kỷ lục của BTS trên Spotify với ca khúc 'Easy on me'

(VTC News) -

Ngày 16/10, nền tảng phát nhạc trực tuyến Spotify chính thức thông báo "Hoạ mi nước Anh" Adele đã lập kỷ lục mới với ca khúc "Easy on me". Adele trở thành nghệ sĩ có lượt nghe nhiều nhất trong một ngày với bản hit mới nhất. Kỉ lục được thiết lập chưa đầy 24 giờ sau khi đĩa đơn phát hành.

Spotify thông báo "Easy on me" Adele là ca khúc có lượt nghe nhiều nhất trong 24h kể từ khi phát hành.

Số lượng phát trực tuyến thực tế không được công bố nhưng Spotify đã đăng tải bài viết chúc mừng Adele trên trang Twitter. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi ca khúc "Butter" của BTS, ra mắt trên Spotify vào ngày 21/5 và thu về hơn 11 triệu lượt nghe trực tuyến. Đó là thời điểm ra mắt toàn cầu lớn nhất trong lịch sử của nền tảng, vượt qua kỷ lục của chính BTS được thiết lập vào năm 2020 “Dynamite”.

Adele cũng sở hữu những bản hit có lượt phát trực tuyến trên Spotify gồm "Hello" với hơn 1,18 triệu lượt nghe và "Someone like you" với 1,10 triệu lượt.

"Easy on me" là một bản ballad đầy cảm xúc, cho người hâm mộ nếm trải hương vị đầu tiên của "album ly dị" mang tên "30". Đây là album nối tiếp các album hết sức thành công của cô trước đó - 19, 21 và 25. Với bài "Easy on me" Adele giải thích quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân năm 2019, và xin con trai và chồng cũ thấu hiểu nỗi lòng của cô.

Ca từ bài hát có đoạn: "Tôi đã thay đổi mình để đặt hai người lên trên, nhưng giờ đây tôi bỏ cuộc." Khoảng khắc đó, rất trần trụi và không che đậy, khiến người nghe nổi da gà. Giọng cô đầy ân hận, nhưng cũng đầy quyết tâm.

Trong MV đi cùng, đạo diễn Xavier Dolan chọn khoảnh khắc đó để chuyển hình ảnh từ đen trắng sang màu - để nêu bật đây là âm nhạc của người phụ nữ đã đảo lộn hoàn toàn thế giới của mình, và nhận ra cô không cần cảm thấy tội lỗi khi đặt bản thân lên trên hết.

Video: Ca khúc "Easy on me" của Adele

Ca khúc này được viết từ năm cô chia tay với chồng cũ. Cảm xúc dâng trào lộ rõ trong giọng hát của cô, vừa da diết, mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương. Nhưng nó còn có sự ấm áp bao dung. Adele muốn chạm tới những người cô đã làm đau khổ, nhưng "Easy on me" còn như một "tấm chăn ấm" an ủi nỗi đau và nỗi cô đơn của những ai đã từng trải qua những cuộc chia tay đau đớn.

Sau "Easy on me", người hâm mộ sẽ được thưởng thức album "30" phát hành vào ngày 19/11. Album gồm 12 ca khúc là những trải nghiệm của nữ ca sĩ khi bước sang tuổi 30 cùng với cuộc ly hôn với người chồng Simon Konecki vào năm 2019.

Adele cho biết sáng tác và thu âm là động lực cho cô ấy trong "giai đoạn hỗn loạn nhất trong cuộc đời" và cô đã học được "rất nhiều sự thật thú vị về bản thân trong suốt chặng đường".

Adele chia sẻ: "Tôi đã học được rất nhiều sự thật về bản thân trong suốt thời gian qua. Tôi không ít lần lột bỏ lớp thân cũ nhàu này và cũng không quên cuộn mình vào những lớp vỏ mới. Tôi cảm thấy như cuối cùng tôi đã tìm lại được xúc cảm của mình. Tôi đã đi xa đến mức nói rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn trong cuộc sống của mình. Và vì vậy, tôi đã sẵn sàng để đưa album này ra mắt".