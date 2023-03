Ả Rập Xê-út ngày càng xích lại gần Nga – Trung

(VTC News) -

Theo RT, Quốc vương Ả Rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al Saud đã ký các văn kiện trao cho nước này tư cách đối tác đối thoại trong Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO).

SCO là một tổ chức chính trị và an ninh gồm các quốc gia trải dài phần lớn khu vực Á-Âu, trong đó có Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

Ngoài việc chính thức hóa quan hệ đối tác, Quốc vương Salman cũng phê chuẩn chương trình hợp tác đào tạo kỹ thuật và dạy nghề với Trung Quốc.

Quốc vương Salman (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh vào năm 2017. (Ảnh: Lintao Zhang)

Trước đó, đầu tháng 3, Thái tử Mohammed bin Salman cũng gửi lời cảm ơn Bắc Kinh vì đã đứng ra làm trung gian cho các cuộc đàm phán với Iran, đi tới việc tái thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia được xem đối địch với nhau ở Trung Đông.

RT dẫn lời các quan chức Ả Rập Xê-út cho biết, Iran cũng sẽ sớm tham gia SCO. Năm 2021, Tehran đã bắt đầu quá trình đăng ký thành viên của SCO.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được thành lập vào năm 2001 bởi Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Kể từ đó cho đến nay, SCO đã kết nạp thêm Ấn Độ, Uzbekistan và Pakistan với tư cách là thành viên đầy đủ.

Bên cạnh đó, tư cách đối tác đối thoại cũng được thiết lập vào năm 2008 với các nước Armenia, Azerbaijan, Campuchia, Ai Cập, Nepal, Qatar, Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ban đầu SCO tập trung vào các mối quan tâm về an ninh, chủ yếu là khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan. SCO cũng có một thỏa thuận với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) về việc cùng nhau giải quyết vấn đề an ninh, tội phạm và buôn bán ma túy. Trong những năm qua, tổ chức này bắt đầu thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề thương mại, kinh tế và văn hóa.

Ngoài việc tiến một bước gần hơn đến tư cách thành viên chính thức của SCO, Ả Rập Xê-út được cho là quan tâm đến việc gia nhập Nhóm năm nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) – gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, theo Đại sứ Nga tại Ả Rập Xê-út Serge Kozlov cho biết.

Trà Khánh (Nguồn: russian.rt.com)