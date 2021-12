Vũ Thu Trang vốn là học trò của NTK nổi tiếng gốc Hà thành Ngân An. Trên chặng đường 10 năm sự nghiệp, Thu Trang may mắn khi được NTK Ngân An "truyền lửa" nghề, sự tử tế và thông điệp giúp tạo nên những bộ áo dài hoàn mỹ.