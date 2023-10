Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi khi khẳng định: Cambodia không phải là Campuchia

(VTC News) -

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip Á hậu Phương Nhi xuất hiện trên livestream cùng đại diện Cambodia trong khuôn khổ cuộc thi Miss International 2023.

Theo đó, Phương Nhi dường như đang giới thiệu người đẹp này với khán giả của mình. Tuy nhiên nàng Á hậu lại khẳng định: "She is Miss Cambodia, not Campuchia".

Ngay sau phát ngôn này của đại diện Việt Nam, người đẹp Cambodia đã lên tiếng giải thích rằng "Cambodia" là phiên âm tiếng Anh của tên quốc gia Campuchia, còn trên thực tế, "Cambodia" và "Campuchia" đều là từ để chỉ quốc gia của cô.

Á hậu Phương Nhi gây tranh cãi khi giới thiệu tên của quốc gia Cambodia.

Trước lời giải thích của người đẹp Cambodia, Phương Nhi tỏ ra khá ngạc nhiên và quay lại trò chuyện với khán giả qua camera.

Thế nhưng khoảnh khắc này của Phương Nhi lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi cho khán giả. Nhiều người chỉ trích Á hậu Phương Nhi vì cho rằng cô sai kiến thức trầm trọng khi khẳng định "Cambodia không phải là Campuchia".

Họ tỏ ra thất vọng và khẳng định Phương Nhi "kém tiếng Anh", "kiến thức cơ bản mà cũng sai".

Bên cạnh đó, một số khán giả khác lại nhận định sự việc không đến mức thất vọng mà đây chỉ là khoảnh khắc hiểu lầm của nàng Á hậu mà thôi. Theo đó, những người bênh vực Phương Nhi cho rằng cô chỉ đang ngạc nhiên khi biết tại đất nước Cambodia cũng có phiên âm "Campuchia" như ở Việt Nam mà thôi.

Á hậu Phương Nhi và người đẹp Cambodia.

Đến nay, khoảnh khắc này vẫn đang là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều người còn "đào" lại phát ngôn của Phương Nhi ở đoạn livestream trước đó khi bị nói "không có nổi một bằng cấp để bỏ vào hồ sơ thi Miss International".

Đáp lại, Á hậu lập tức tỏ thái độ gay gắt: "Câu nói này đang đánh giá thấp những giá trị mà người khác mang lại. Nên là những câu nói này của bạn không nên được để ý, cảm ơn bạn đã quan tâm. Tạm biệt bạn, không hẹn gặp lại".

Phương Nhi gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút.

Phương Nhi sinh năm 2002, đến từ Thanh Hóa. Cô là Á hậu 2 của cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Trong cuộc thi này, Phương Nhi còn giành giải phụ Người có làn da đẹp nhất nhờ gương mặt xinh đẹp, cuốn hút.

Được biết, Phương Nhi đang theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế tại trường đại học Luật Hà Nội. Cô có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha.

Tuy nhiên hiện tại Phương Nhi đang bảo lưu kết quả học tập tại trường đại học Luật Hà Nội vì muốn toàn tâm toàn ý cho chặng đường chinh phục vương miện Miss International 2023. Sau khi cuộc thi kết thúc, người đẹp sẽ trở lại, tiếp tục việc học.

Phương Nhi từng được khẳng định là có khả năng nói tiếng Anh tốt.

Trong buổi trao sash cho Phương Nhi trước khi tham dự cuộc thi Miss International 2023, bà Kim Dung - Giám đốc Quốc gia Miss International Việt Nam cho biết:

"BTC Miss International luôn quan tâm tới các cô gái có vẻ đẹp ngọt ngào. Trước đây, chúng ta có Tường San với nét đẹp hao hao Phương Nhi và đã tiễn thẳng vào top 8 chung cuộc. Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, chúng tôi cảm nhận được Phương Nhi có nỗ lực và đam mê rất lớn. Cô ấy còn có những tài năng như hát, nhảy, nói tiếng Anh tốt".