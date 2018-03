Á hậu Ngô Trà My: 'Chồng tôi kinh doanh cũng được mà việc nhà cũng tốt, cái gì cũng hơn vợ'

Hơn 2 năm kể từ khi lên xe hoa, Trà My bảo không có gì hối tiếc bởi đó là sự lựa chọn hoàn hảo của cuộc đời cô.

Ngô Trà My vừa có một năm bận rộn với công việc kinh doanh của chồng. Lời hẹn trở lại với showbiz bị cô thất hứa. Á hậu bảo chắc sẽ còn phải thất hứa dài dài vì giờ cô đang bị cuốn vào niềm say mê khác. Một phần còn vì cái tính "tiểu thư bánh bèo" vẫn chẳng có gì cải thiện dù lên chức "gái một con".

Kiểu như cũng muốn nhận vài lời mời đi sự kiện đấy, nhưng lại không thể bay một mình, bắt chồng đi cùng thì không nỡ, thế là thôi.

Nhiều người bảo, Ngô Trà My có số hưởng. Ở nhà thì được bố mẹ nâng như nâng trứng, lấy chồng thì được chồng đại gia chiều chuộng. Nhưng có trò chuyện cùng Ngô Trà My mới biết, đến số Trời cũng không tự nhiên mà an bài.

Phần đông phụ nữ có chung đặc điểm khó lí giải, họ thường nhớ những gì người đàn ông không làm được cho họ và quên những gì người đàn ông làm cho họ rồi. Ngô Trà My thì hoàn toàn ngược lại. Cũng như cô chẳng cố gắng để trở nên mạnh mẽ, độc lập hơn với chồng bởi lí lẽ: "Chồng sẵn sàng làm chỗ dựa cho mình thì mình cứ dựa thôi."

Cuộc trò chuyện với Ngô Trà My một chiều đầu xuân vì thế sao mà dễ chịu, sao mà an yên!

"Hạnh phúc của người phụ nữ là được ở bên người đàn ông yêu thương mình"

- Hai năm trôi qua thật nhanh. Giờ nghĩ lại cái ngày khiến công chúng giật mình vì lên xe hoa với "đại gia" chỉ sau 5 tháng đăng quang Á hậu, Trà My cảm thấy thế nào?

Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại quyết định kết hôn nhanh đến thế. Ai cũng nói rằng để có ngôi vị Á hậu 1, để trở thành người đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn vũ, mình phải trải qua nhiều khó khăn, phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều, dành nhiều tâm sức, thời gian… Thế mà lại rũ bỏ nhẹ như không.

Thực ra lúc đó tôi băn khoăn chứ. Nhưng có lẽ tiếng gọi của con tim mạnh mẽ quá. Hơn nữa, anh ấy là lựa chọn quá hoàn hảo đối với tôi. Anh ấy khiến tôi không còn gì để cân đo thiệt hơn.

- Vào thời điểm đó, ông xã có bất ngờ khi nhận được sự đồng ý dễ dàng từ Trà My khi mở lời cầu hôn hay không?

Có chứ. Anh bảo chính anh cũng bất ngờ. Anh ấy nghĩ tôi sẽ vẫn quyết tâm đi thi Miss Universe rồi sau đó mới tính chuyện hôn sự. Nhưng bé Khỉ đến đột ngột quá.

Tất nhiên, nhiều người vẫn có sự lựa chọn khác, tìm một cách giải quyết khác, nhưng tôi thì không làm thế được. Tôi cũng không đủ trưởng thành để nghĩ em bé là một món quà đâu. Tôi nghĩ rất đơn giản, đó là kết quả của tình yêu thì mình sẽ chọn tình yêu.

- Một cô gái từ bé sống trong bao bọc của gia đình, chưa từng va chạm, thậm chí đi đâu cũng có mẹ và em gái hỗ trợ, sao có thể vội vàng kết hôn với một người đàn ông quen và yêu vẻn vẹn 5 tháng mà không chút lo sợ về tương lai?

Tôi yếu đuối mà, yêu rồi thì chỉ biết yêu thôi. Nhưng mẹ tôi là người có trực giác rất tinh tế. Ngay lần đầu gặp anh ấy, mẹ tôi nói rằng đó là người đàn ông tử tế.

Sự nhìn nhận của mẹ khiến tôi yên tâm khi nhận lời yêu anh. Còn khi cưới, tôi có niềm tin rất lớn vào anh rồi, chẳng có chút lấn cấn nào.

- Ông xã có đặt ra điều kiện gì khi rước cô Á hậu lên xe hoa hay không? Ví như một thỏa thuận phải rời khỏi showbiz chẳng hạn? Vì Trà My từng hứa sẽ trở lại showbiz sau khi ổn định cuộc sống gia đình nhưng hai năm rồi mà vẫn mất tăm…

Ông xã và tôi cưới nhau như mọi cặp tình nhân khác, không có bản hợp đồng nào ngoài giấy đăng kí kết hôn (cười). Đúng là tôi từng nghĩ, mình sẽ tạm rời showbiz một thời gian, sinh con xong thì sẽ trở lại. Giờ thì Ngô Trà My thành hứa hão rồi. Chồng không ngăn cản, cũng chẳng cấm đoán, thậm chí còn ủng hộ, nhưng thời gian vừa qua tôi bị anh truyền cho niềm say mê mới, đó là kinh doanh.

Ban đầu tôi chỉ định hỗ trợ chồng trong lúc nhàn rỗi, sau đó tôi bị cuốn theo và cảm thấy hứng thú. Tôi cũng có những kết quả bước đầu khá viên mãn về kinh doanh. Nó làm tôi quên mất ước mơ showbiz năm nào.

- Nhưng công việc kinh doanh vẫn có thể thực hiện song song với công việc của làng giải trí kia mà?

Đúng là thế. Nhưng chắc vì tính tôi không quen làm việc gì mà phải làm một mình. Cũng có nhiều lời mời đấy nhưng tôi lười bay một mình lắm. Quen có chồng bên cạnh rồi. Mà bắt anh phải bỏ công bỏ việc để tháp tùng tôi đi sự kiện thì tôi không nỡ.

Rồi tôi lại tìm được cái cớ khác, như là nếu tôi để anh một mình ở nhà thì công việc sẽ chồng chất lên. Dù thực tế chưa chắc có tôi thì mọi việc ổn hơn. Nhưng những suy nghĩ đó giữ tôi lại. Nói chung là giờ con tôi lớn rồi nhưng tôi vẫn chưa có ý định gì sẽ quay lại showbiz đâu.

- Mẹ bạn bảo, ở nhà tuy là chị nhưng Trà My toàn được Thanh Tú chăm sóc. Đi lấy chồng, chị lại được chồng bao bọc. Một cô gái luôn phải phụ thuộc vào người khác dường như đang đi ngược lại hình mẫu của phụ nữ hiện đại hôm nay đấy…

Thế tôi chắc không phải phụ nữ hiện đại rồi (cười). Tôi nghĩ thực ra hiện đại hay truyền thống không quan trọng bằng việc cô gái ấy có hạnh phúc hay không.

Từ nhỏ tới lớn tôi luôn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc trong sự bao bọc của mọi người. Lấy chồng vẫn được chồng bao bọc thì tôi không có gì mãn nguyện hơn. Với tôi, hạnh phúc của người phụ nữ là được ở bên người đàn ông yêu thương mình.

“Từ khi lấy chồng, tôi chưa phải rửa bát ngày nào”

- Một cô con dâu tiểu thư, yếu đuối, thích dựa dẫm vào chồng như Trà My có làm bố mẹ chồng cảm thấy phiền hà không?

Tôi không biết nữa vì bố mẹ chồng tôi cũng chiều tôi lắm. Nói ra thì có thể nhiều người chê trách, nhưng sự thật là tôi chưa phải rửa bát ngày nào trong hơn 2 năm đi làm dâu. Nhà chồng có người giúp việc. Bố mẹ chồng thì thích nấu nướng.

Thời gian ở với bố mẹ lại là lúc tôi đang mang thai và sinh con nên bố mẹ không cho tôi làm gì. Tôi thích ăn gì là mẹ chồng lại đi nấu cho tôi ăn. Mà tôi rất hợp ăn món mẹ chồng nấu. Nói chung thì khi về nhà chồng, tôi hợp ăn uống kiểu nhà chồng lắm.

- Vậy mẹ chồng là người chăm sóc cho Trà My khi bạn mang thai?

Mẹ nấu ăn còn toàn chồng tôi chăm là chính. Chuyện hơi ngược một chút là chồng tôi bình thường rất bận rộn, nhưng khi vợ bầu bí là anh gần như bỏ bê công việc, dành phần lớn thời gian ở bên vợ. Chắc anh lần đầu làm bố nên háo hức. Với lại anh nghĩ tôi ít tuổi nên anh cưng và lo.

Thường thì một doanh nhân thành đạt như anh ấy sẽ khó có thể thu xếp cân bằng cả sự nghiệp lẫn việc vợ con được…

Thế nên tôi mới nói anh là lựa chọn quá hoàn hảo với Trà My. Nói thế nào nhỉ, chồng tôi kinh doanh cũng được mà việc nhà cũng "okie", chăm con khéo, nấu ăn cũng giỏi hơn mình. Tựu chung lại là toàn diện.

- Phụ nữ mà khen chồng như thế hiếm lắm. Chẳng lẽ anh ấy không có nhược điểm gì sao?

Bởi vì cái gì tôi cũng thấy anh làm được mà. Nói là 100% thì quá lời, nhưng tám chín mươi phần trăm là tôi ưng lắm rồi. Tôi chẳng nhớ nhược điểm của anh ấy là gì nữa.

- Hơn nhau 13 tuổi, hẳn là hai vợ chồng sẽ có những cách biệt thế hệ không tránh khỏi. Những điều đó không gây mâu thuẫn sao?

Cũng có khác nhưng không nhiều. Ví dụ như anh ấy thích ăn cơm nát còn tôi thích ăn cơm khô. Anh ấy thích nghe nhạc Việt, tôi lại thích nghe nhạc ngoại. Nhưng giờ thì tôi cũng thích ăn cơm nát và nghe nhạc Việt rồi. Hầu như mọi sở thích của tôi đều bị ảnh hưởng và thay đổi theo chồng?

- Chứ không phải là cô vợ trẻ xinh đẹp được chồng chiều theo mọi sở thích ư?

Là tôi bị ảnh hưởng theo anh, chứ không phải anh bắt tôi theo anh. Vả lại tôi cũng chưa bao giờ bắt anh phải đi theo sở thích của mình.

Tôi chỉ rủ rê thôi, được thì được mà không được thì thôi. Cũng có một cái tôi rủ rê thành công là giờ anh thích ra rạp xem phim cùng vợ.

- Nghỉ Tết, Trà My thích được đi du lịch với chồng hay về nhà bố mẹ chồng ăn Tết theo truyền thống?

Về nhà chứ. Vì vợ chồng tôi đi xa cả năm rồi. Tết chỉ mong về nhà thôi. Nếu ở gần ông bà thì có thể sẽ đi du lịch đấy. Nhưng phải là cả nhà cùng đi, cả bố mẹ vợ chồng con cái. Tôi thích như vậy. Có lẽ được nhiều người chiều chuộng chăm sóc mình vẫn thích hơn có mỗi một người là chồng (cười).

Cảm ơn Trà My về cuộc trò chuyện này!

Video: Ngô Trà My: Á hậu gây tranh cãi nhất trong lịch sử thi hoa hậu

(Nguồn: Trí Thức Trẻ)