Á hậu Mâu Thuỷ bất ngờ công bố đang mang bầu 6 tháng

(VTC News) -

Sáng 22/10, Mâu Thủy bất ngờ công bố thông tin mang bầu trên trang cá nhân.

Cô tâm sự: "Cuối cùng ngày này cũng đến trong thời điểm bất ngờ nhất. Được làm một điều thiêng liêng nhất mà mình từng nghĩ. Trước đây lúc 18,19 tuổi, Thuỷ từng mong muốn năm 24 tuổi mình sẽ có con. Nhưng tới 24 tuổi, lúc ấy đang vui đang chơi hết mình,còn nhiều điều chưa làm được, những ước mơ của mình đang được thực hiện và 24 tuổi vẫn còn trẻ chán, chắc thôi 28 tuổi nhé Thuỷ ơi. Và 28 tuổi nhiều biến cố xảy ra, điều kiện không thuận lợi để thực hiện chuyện có con nên Thuỷ để lời hứa hẹn này cho thời gian sau.

Nhưng có người chị hỏi Thuỷ rằng: 'Thuỷ, em từng có suy nghĩ làm single mom không?', 'Không, em chưa bao giờ muốn như vậy, em rất may mắn sống trong một gia đình hạnh phúc, và em cảm nhận rất rõ ràng sự đầy đủ cảm xúc trọn vẹn đó, em mong muốn sau này con em cũng sẽ có được điều ấy. Sinh muộn chút cũng được, tại vì em nghĩ những single mom chắc phải mạnh mẽ lắm, mà em chưa đủ mạnh mẽ như vậy'".

Mâu Thuỷ công khai hình ảnh mang bầu 6 tháng.

Người đẹp tâm sự, tới đầu năm nay cô vẫn chưa chuẩn bị để sinh con do mải mê công việc, gia đình và cuộc sống hằng ngày. "Nhưng chưa bao giờ Thuỷ quên đi mong muốn tuổi trẻ của mình bởi vì hạnh phúc biết bao khi biết mình sẽ trở thành mẹ. Và thế là Mâu Con gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng, tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, bao nhiều sự lo lắng, bất an, run sợ do cái tính lo xa của mình.

Mới có 2 tháng mà đã tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng xa mình thôi, đang là một người vui chơi bất ngờ làm mẹ. May sao có ba của Mâu Con luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình. Đến nay Mâu Con đã được 6 tháng, cứng cáp hơn rồi mới dám khoe với bà con cô dì chú bác. Không mong gì hơn, chỉ mong con khoẻ và ra đời với sự chào đón của cả thế giới này", nàng Á hậu chia sẻ.

Ngay sau khi công bố tin vui, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn cư dân mạng chúc mừng Mâu Thủy, tỏ ý trông chờ ngày cô hạ sinh nhóc tỳ.

Mâu Thuỷ nhận lời cầu hôn của bạn trai vào tháng 8 năm 2022.

Tháng 8/2022, Á hậu Mâu Thủy nhận lời cầu hôn của bạn trai. Người đẹp viết: "Ai bảo em không có chồng. Giờ đây đã có đừng hòng mà ganh". Bên dưới bài viết Mâu Thủy cũng đăng tải hình ảnh nhận nhẫn từ bạn trai kèm dòng: "Yes, I do" (dVâng, em đồng ý).

Trước đó, Mâu Thủy cũng từng úp mở về chuyện kết hôn khi "đánh cược" rằng nếu Kim Duyên đăng quang hoặc vào Top 3 Miss Supranational 2022 thì cô sẽ lấy chồng năm nay. Khi Kim Duyên trở thành Á hậu 2 Miss Supranational, Mâu Thuỷ không ngần ngại tuyên bố chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa.

"Tôi và bạn trai sẽ đăng ký kết hôn trong năm nay, còn đám cưới cần nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ càng. Tôi muốn có một lễ cưới lãng mạn, ý nghĩa. Hy vọng ngày trọng đại sẽ diễn ra trong năm sau", người đẹp tiết lộ.

Mâu Thanh Thủy sinh năm 1992, đoạt giải Quán quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành Á hậu 2. Mâu Thủy từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019. Hiện cô là một trong những người đẹp được chú ý của showbiz Việt.