Á hậu Huyền My khoe vòng một táo bạo, đọ nhan sắc 'em gái Lan cave'

Huyền My lựa chọn búi tóc cao để lộ gương mặt thanh tú cùng phong cách trang điểm sắc sảo, ấn tượng. Người đẹp mang tới sự kiện hình ảnh kiêu sa và lạnh lùng, khác với vẻ yêu kiều, lộng lẫy thường thấy. Chia sẻ về hình ảnh mới của mình, Huyền My cho biết cô và stylist Lê Minh Ngọc đang muốn tạo một sự ‘đột phá’ về phong cách trong thời gian tới. Huyền My khẳng định cô đã chán phong cách bánh bèo, nữ tính và thời gian tới khán giả sẽ được nhìn thấy cô ‘lột xác’ đầy ấn tượng và biến hoá.