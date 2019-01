Á hậu Huyền My hé lộ đám cưới bí mật trên biển chỉ có 50 khách mời

Huyền My chia sẻ, năm 2019 cô mong muốn mình sẽ có đổi mới trong tất cả mọi chuyện. “My đang rất nỗ lực để thay đổi hình ảnh trong mắt của chính mình và của khán giả vì My rất sợ bị một màu. My hy vọng mình sẽ đổi mới ở tất cả mọi mặt trong năm 2019” – người đẹp chia sẻ.