Á hậu Hoàng My thắng 300 triệu đồng đầu tiên của 'Đấu trường siêu việt'

(VTC News) -

Với sự dẫn dắt quen thuộc của MC Thành Trung, tập 8 chương trình "Đấu trường siêu việt" lần đầu tiên có hai người thách đấu cùng nhau đối đầu với 50 nhóm người, quyết chinh phục giải thưởng 300 triệu đồng của chương trình. Đó là đôi bạn nhiều năm đồng hành cùng nhau trong tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và cả cuộc sống: Trần Việt Bảo Hoàng - CEO của Unicorp (đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Vietnam) và Á hậu, Đạo diễn Vũ Hoàng My.

Đến với chương trình, Bảo Hoàng bày tỏ sự may mắn khi bản thân luôn có các nàng hậu đồng hành cùng lan tỏa những điều tốt đẹp. Chính vì vậy mà anh quyết định cùng Á hậu Hoàng My đối đầu với các thử thách của chương trình, mong muốn chinh phục giải thưởng 300 triệu đồng. Á hậu Vũ Hoàng My cũng cho biết: “My và Hoàng đã thống nhất nếu như có thể chinh phục được giải thưởng cao nhất thì cả hai sẽ dành toàn bộ số tiền này cho việc thiện nguyện”.

Khi các chủ đề của chương trình được mở ra, Bảo Hoàng cho thấy sự tự tin về những gì liên quan đến giới giải trí như “Siêu mẫu đa tài”, “Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới”. Còn với Á hậu Hoàng My, cô nàng tiết lộ bản thân tự tin với chủ đề “Tăng cường đề kháng” vì đó là lĩnh vực mà cô yêu thích và cũng là chuyên môn của bản thân. Với yêu cầu của cuộc chơi là chỉ công nhận đáp án đầu tiên được đưa ra nên 2 người thách đấu đã bàn bạc kỹ càng về chiến thuật. Hoàng My cho biết cả hai sẽ thay nhau trả lời chủ đề sở trường của mình, trong trường hợp cả hai không chắc chắn đáp án thì sẽ cùng thảo luận bằng cách thay tên đáp án bằng số thứ tự 1-2-3 để tránh vô tình mất điểm.

Với chiến thuật đúng đắn cùng những trải nghiệm trong cuộc sống và công việc, hai người chơi lần lượt vượt qua các gói kiến thức sở trường. Ở chủ đề “Phương tiện giao thông”, Bảo Hoàng cho rằng nên để nhóm “người hâm mộ Hoa hậu” cho một chủ đề khác và lựa chọn đối đầu với nhóm “nghiên cứu văn hóa”. Á hậu Hoàng My lập tức bày tỏ: “Đó là lựa chọn theo ý Hoàng và My cũng chiều ý Hoàng” khiến Bảo Hoàng cùng MC Thành Trung phải bật cười.

Nhanh chóng ghi điểm ở cột mốc thứ 6, Bảo Hoàng chia sẻ: “Khi làm công việc tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, mình luôn luôn cam kết vì những hoạt động cộng đồng. Trong đó, giáo dục là một trong ba mục tiêu quan trọng nhất cùng với phụ nữ và y tế”. Vì vậy mà anh chàng cùng đồng đội quyết định đi tiếp để chinh phục giải thưởng cao hơn dành cho hoạt động thiện nguyện. Nam CEO cũng bày tỏ sự may mắn khi có được một người bạn tâm huyết như Á hậu Hoàng My, cảm ơn vì nàng hậu đã trở về Việt Nam đồng hành cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì các hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

CEO Bảo Hoàng cũng cho biết, anh cùng Hoàng My đã thỏa thuận trước rằng nếu dừng chân ở cột mốc nào, mất đi số tiền tích lũy có được từ chương trình thì cả hai sẽ tự bỏ ra số tiền túi tương ứng để làm từ thiện.

Xuất sắc đi đến chủ đề cuối cùng, người thách đấu phải đối đầu với đối thủ là nhóm “Đấu trường siêu việt”, là tập hợp 50 thành viên đứng đầu 50 nhóm người chơi của chương trình. Đối đầu với nhóm người mạnh nhất của chương trình tuần này, Bảo Hoàng và Hoàng My buộc phải trả lời đúng 8/10 câu hỏi để giành được giải thưởng cao nhất từ chương trình.

Bằng sự tinh tế cũng như vốn kiến thức đa dạng, hai người đã cho thấy sự am hiểu cả về lĩnh vực văn học khi phân tích 3 đáp án thuộc chủ đề cuối cùng “Tác phẩm kinh điển”. Bảo Hoàng bày tỏ: “Mặc dù sợ áp lực về thời gian mình cần phải rất nhanh, quyết đoán nhưng cũng phải thật bình tĩnh”. Thừa nhận bản thân học rất tốt môn văn nên cả CEO Bảo Hoàng và Á hậu Hoàng My không mấy khó khăn để vượt qua gói chủ đề cuối cùng và trở thành người chơi đầu tiên đạt được giải thưởng 300 triệu đồng.

Cả MC Thành Trung cũng vỡ òa trước giây phút chiến thắng ngoạn mục của cặp đôi người chơi. Nam MC thán phục nói: “Đều quan trọng hơn cả là các bạn đã chiến thắng không bằng sự may rủi, các bạn đi tiếp trong chương trình bằng những khoảnh khắc may rủi nhưng ở chủ đề cuối cùng, các bạn đã vượt qua bằng chính kiến thức của mình, bằng chính trải nghiệm, bằng sự bình tĩnh của mình”.

Với sự số tiền thưởng của chương trình "Đấu trường siêu việt", Bảo Hoàng sẽ cùng Á hậu Hoàng My dùng toàn bộ giải thưởng để thực hiện chương trình thiện nguyện trao quà và tiền mặt cho các học sinh nghèo, khó khăn trong mùa khai giảng năm học mới.